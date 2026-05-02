Aquidauanense Talita lidera vitória histórica no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Variando Esporte

A aquidauanense Talita Antunes voltou a se destacar no cenário internacional ao protagonizar um dos jogos mais emocionantes da etapa Elite do Circuito Mundial de Vôlei de Praia nesta semana. Ao lado da parceira Taiana Lima, a atleta garantiu uma vitória de virada sobre a dupla formada por Anderson e Chacon, em uma partida marcada por equilíbrio e alto nível técnico.

O confronto, considerado até agora um dos mais eletrizantes do torneio, terminou com parciais de 21/23, 21/18 e 32/30. Após sair atrás no placar, Talita e Taiana demonstraram poder de reação e resiliência, levando a decisão para um tie-break extremamente disputado, definido apenas nos detalhes.

Natural de Aquidauana, Talita reafirma sua importância no vôlei de praia brasileiro, acumulando atuações consistentes e decisivas em competições de alto rendimento. Sua participação na etapa de Brasília reforça o protagonismo da atleta, que segue como uma das referências da modalidade no país.

A competição continua ao longo da semana na capital federal, reunindo algumas das melhores duplas do mundo. A expectativa é de novos desafios para a brasileira, que busca avançar na tabela e manter o bom desempenho ao lado de Taiana.

O desempenho de Talita também ganha destaque entre os sul-mato-grossenses, que acompanham com orgulho a trajetória da atleta, levando o nome de Aquidauana para o cenário esportivo internacional.