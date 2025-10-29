Acessibilidade

29 de Outubro de 2025

Conquista

Aquidauanense Valentina Lima faz bonito nos Jogos Escolares Brasileiros de Karatê

Com o resultado, a atleta já direciona seus esforços para a próxima competição

Da redação

Publicado em 29/10/2025 às 11:13

A trajetória de Valentina tem servido de inspiração para jovens esportistas / Arquivo Pessoal

A atleta Valentina Lima, de Aquidauana, conquistou medalha de bronze na Série Prata dos Jogos Escolares Brasileiros de Karatê, realizados em Uberlândia (MG). A vitória veio após uma série de lutas intensas que colocaram a jovem atleta entre os melhores do país na categoria.

Com o resultado, Valentina já direciona seus esforços para a próxima competição: o Campeonato Brasileiro de Karatê, que terá início no próximo dia 29 em João Pessoa (PB). A participação em eventos nacionais consolida a atleta como uma das promessas do esporte na região.

A conquista representa um marco para o karatê aquidauanense e demonstra o potencial dos atletas locais em competições de nível nacional. A trajetória de Valentina tem servido de inspiração para jovens esportistas do município.

