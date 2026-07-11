Aquidauanense vence 7 de Setembro e assume liderança isolada da Série B

Comemoração do primeiro gol diante do 7 de Setembro / Divulgação/Aquidauanense Futebol Clube

O Aquidauanense conquistou uma vitória importante na tarde deste sábado (11) e assumiu a liderança isolada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Jogando no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, o Azulão bateu o 7 de Setembro, de Dourados, por 2 a 0, chegou aos nove pontos e aproveitou os tropeços dos concorrentes diretos na briga pelo acesso.

Invicto como mandante, o time comandado pelo técnico João Carlos Barros foi superior durante boa parte da partida e construiu o resultado com gols de Brendo, no primeiro tempo, e Nicolas, de pênalti, na etapa final.

O jogo

A equipe da casa começou melhor e criou as principais oportunidades do duelo. Aos 21 minutos, Diguda recebeu lançamento pela esquerda, aplicou um bonito corte de letra sobre a marcação e cruzou para Brendo, livre de marcação e sem goleiro, mandar para o fundo das redes e abrir o placar para o Aquidauanense.

Ainda na etapa inicial, o jogo foi paralisado após o técnico português do Azulão, João Carlos Barros, cruzar os pulsos, acionando o novo protocolo antirracista da Fifa para denunciar ofensas que teriam vindo do banco de reservas do 7 de Setembro. O árbitro Everton Moreira Prates interrompeu a partida e conversou com integrantes das duas comissões técnicas. A Polícia Militar chegou a se posicionar no gramado, mas, após o diálogo, o jogo foi retomado.

Na volta do intervalo, o 7 de Setembro equilibrou as ações e passou a pressionar mais o Aquidauanense. No entanto, justamente no melhor momento da equipe visitante, o Azulão ampliou a vantagem.

Após uma bola recuada para o goleiro Igor, Diguda recuperou a posse dentro da área e acabou derrubado pelo arqueiro. A arbitragem marcou pênalti. Nicolas cobrou com tranquilidade, deslocou o goleiro e definiu o placar em 2 a 0.

Rodada favorece o Azulão

Além da vitória, o Aquidauanense, que começou o fim de semana na quarta colocação, contou com uma combinação de resultados que colocou a equipe na liderança isolada da competição.

Comercial e União ABC empataram em 1 a 1 e chegaram aos sete pontos. O Misto, que também iniciou a rodada junto com o Azulão na tabela, ficou no empate sem gols diante do São Gabriel, em Três Lagoas, e igualmente alcançou os sete pontos.

Com isso, o Aquidauanense lidera a Série B com nove pontos e já tem a permanência na zona de acesso garantida ao término do fim de semana, independentemente do resultado entre Campo Grande e Taveirópolis, que encerram a rodada neste domingo (12).

Disputada em turno único e no sistema de pontos corridos, a Série B garante acesso à elite do futebol sul-mato-grossense em 2027 apenas aos dois primeiros colocados.

O próximo compromisso do Azulão será na segunda-feira (20), às 19h30 (horário de Mato Grosso do Sul), contra o São Gabriel, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, onde o adversário vem mandando as partidas na Série B.

*Fotos: Aquidauanense Futebol Clube