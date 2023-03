Aquidauanense vira exemplo de dedicação e inspira futuros médicos ao passar em 5 residências

O jovem médico aquidauanense José Luis Quelho Filho passou em cinco processos seletivos para residência médica / Reprodução Instagram

O jovem médico aquidauanense José Luis Quelho Filho passou em cinco processos seletivos para residência em neurocirurgia, se destacando no ranking entre os primeiros colocados em locais de renome na medicina do Brasil. Filho, do doutor José Luis Quelho, que atende a população de Aquidauana e região, o médico comemora as vitórias após esforço para entrar na profissão.

José Luis Quelho Filho disse ao O Pantaneiro que publicou fotos e todas as classificações no perfil da rede social Instagram. "Fui aprovado em 5 lugares. Vou iniciar a residência médica ano que vem devido estar servindo ao Exército na PUC Paraná", disse o médico.

José explica em uma publicação que começou o ano de 2022 com um único objetivo: ser aprovado na residência de neurocirurgia. "Os dias se passaram ao longo do ano e o peso da escolha me demonstrou a cada dia o que precisava ser feito: grandes abdicações de rede social, amigos, esporte e família em prol de um único resultado".

O médico citou também que a neurocirurgia geralmente conta com poucas vagas, por isso se dedicou muito. "E eu precisava entregar o melhor para merecê-las. Por vezes o cansaço chegava e eu continuava pela única coisa que me fazia sentido naquele momento. Por muitas vezes, no ano passado, a vida se resumia a 4 componentes: hospital, estudo, sono e alimentação".

Aprovações

Após uma série de provas, ele recebeu as boas notícias. José Filho também foi aprovado em primeiro lugar no Hospital Souza Aguiar na cidade do Rio de Janeiro, em segundo lugar no Centro Médico de Campinas-SP, em quarto lugar para residência em neurocirurgia na Famema-SP (Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília), em sexto lugar na PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) e em terceiro lugar para residência na SES-ES (Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo) por meio do Enare (Exame Nacional de Residência).

Agradecimentos

O médico fez agradecimentos a pessoas importantes nesta trajetória. "Agradeço a Deus, meu íntimo companheiro e amigo por ter me guardado e auxiliado nesses dias. Sou grato a minha família, professores e aos meus amigos que me guiaram na minha escolha e estiveram ao meu lado ao longo de todo processo. Conheci pessoas incríveis nesse caminho e sou muito grato por isso. O meu sonho não acaba aqui, 2023 é agora e iremos adiante".

(Matéria atualizada às 18h51 de 22/03/2023 para correção de informação)