Acessibilidade

26 de Junho de 2026 • 17:31

Buscar

Últimas notícias
X
Desafio fora de casa

Aquidauanense visita Misto em duelo que vale liderança da Série B

Após vencer o Comercial na estreia, Azulão da Princesa joga neste sábado, em Três Lagoas, buscando manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Sul-Mato-Grossense

Anibal Placêncio

Publicado em 26/06/2026 às 14:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Elenco e o técnico português João Carlos Barros agradecem apoio da torcida na vitória contra o Comercial, na estreia / Divulgação/Aquidauanense Futebol Clube

Fora de casa, o Aquidauanense volta a campo para mais um importante compromisso pela Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. O Azulão da Princesa enfrenta o Misto, às 15h deste sábado (27) , no Estádio Madrugadão, em Três Lagoas, em partida válida pela segunda rodada da competição estadual.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estrearam com vitória e iniciaram a competição entre os líderes. O Aquidauanense venceu o Comercial por 1 a 0, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana, com gol marcado por Biel. Já o Misto também conquistou os três pontos na primeira rodada, na qual visitou o Taveirópolis e anotou 2 a 1, tornando o duelo deste sábado decisivo na disputa pela ponta da tabela.

Na abertura da segunda rodada, disputada na quinta-feira (25), o Comercial derrotou o 7 de Setembro e chegou aos três pontos, mas com um jogo a mais. Dessa forma, quem vencer o confronto entre Misto e Aquidauanense poderá assumir a liderança isolada da Série B. A partida em Três Lagoas terá arbitragem de Rosalino Francisco Sanca, com os assistentes Leandro dos Santos Ruberdo e Adriano Ferreira Silva, além do quarto árbitro Thailler Vinicius Lino de Farias.

A vitória sobre o Comercial deu confiança ao elenco do Azulão, que busca manter o bom início de campanha e seguir firme na luta pelo principal objetivo da temporada, o retorno à elite do futebol sul-mato-grossense.

A Série B deste ano reúne oito clubes - Aquidauanense, Comercial, Misto de Três Lagoas, União ABC, Taveirópolis, Esporte Clube Campo Grande, 7 de Setembro de Dourados e São Gabriel. A competição é disputada em turno único, no sistema de pontos corridos, e os dois primeiros colocados conquistarão o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

Entre as novidades do regulamento para esta temporada está a limitação de atletas acima de 23 anos. Cada equipe pode inscrever, no máximo, cinco jogadores nessa faixa etária, medida adotada para incentivar a participação de jovens talentos e fortalecer a formação de atletas no futebol estadual.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana no alto do pódio

Prefeito parabeniza time de futsal masculino da Escola Dóris por título estadual

Trânsito

Homem fica ferido após colisão entre moto e caminhonete em Aquidauana

Aquidauana

População ainda pode participar de campanha de doação de sangue

Ação segue até o fim desta quinta-feira; participantes também podem realizar cadastro para doar medula óssea

Oportunidade

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quinta

Publicidade

Meteorologia

Previsão indica quinta-feira ainda gelada em Aquidauana, com mínima de 09°C

ÚLTIMAS

Região de difícil acesso no Pantanal

Operação fluvial mobiliza bombeiros para resgatar bebê que teve reação alérgica

Criança foi transportada de barco até a área urbana para receber atendimento médico especializado

Agricultura familiar

Soraya destina R$ 2,87 milhões, e obra da Feira Central de Dourados é retomada

Investimento permitirá a conclusão da cobertura do setor hortifrutigranjeiro, ampliando vagas para feirantes e melhorando a estrutura para produtores e consumidores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo