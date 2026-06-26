Aquidauanense visita Misto em duelo que vale liderança da Série B

Elenco e o técnico português João Carlos Barros agradecem apoio da torcida na vitória contra o Comercial, na estreia / Divulgação/Aquidauanense Futebol Clube

Fora de casa, o Aquidauanense volta a campo para mais um importante compromisso pela Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. O Azulão da Princesa enfrenta o Misto, às 15h deste sábado (27) , no Estádio Madrugadão, em Três Lagoas, em partida válida pela segunda rodada da competição estadual.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estrearam com vitória e iniciaram a competição entre os líderes. O Aquidauanense venceu o Comercial por 1 a 0, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana, com gol marcado por Biel. Já o Misto também conquistou os três pontos na primeira rodada, na qual visitou o Taveirópolis e anotou 2 a 1, tornando o duelo deste sábado decisivo na disputa pela ponta da tabela.

Na abertura da segunda rodada, disputada na quinta-feira (25), o Comercial derrotou o 7 de Setembro e chegou aos três pontos, mas com um jogo a mais. Dessa forma, quem vencer o confronto entre Misto e Aquidauanense poderá assumir a liderança isolada da Série B. A partida em Três Lagoas terá arbitragem de Rosalino Francisco Sanca, com os assistentes Leandro dos Santos Ruberdo e Adriano Ferreira Silva, além do quarto árbitro Thailler Vinicius Lino de Farias.

A vitória sobre o Comercial deu confiança ao elenco do Azulão, que busca manter o bom início de campanha e seguir firme na luta pelo principal objetivo da temporada, o retorno à elite do futebol sul-mato-grossense.

A Série B deste ano reúne oito clubes - Aquidauanense, Comercial, Misto de Três Lagoas, União ABC, Taveirópolis, Esporte Clube Campo Grande, 7 de Setembro de Dourados e São Gabriel. A competição é disputada em turno único, no sistema de pontos corridos, e os dois primeiros colocados conquistarão o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

Entre as novidades do regulamento para esta temporada está a limitação de atletas acima de 23 anos. Cada equipe pode inscrever, no máximo, cinco jogadores nessa faixa etária, medida adotada para incentivar a participação de jovens talentos e fortalecer a formação de atletas no futebol estadual.