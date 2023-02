Aquidauanenses brilham em campeonato estadual de Judô

Aquidauanenses fizeram bonito / Divulgação

Aquidauanenses brilharam na temporada estadual de judô ocorrida neste final de semana, com as disputas do Torneio Início Estadual 2023, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), em Campo Grande. As atletas Samara e Aninha da Academia Moura de Aquidauana ficaram em primeiro lugar na categoria sub 13 e em terceiro na sub 15.

Aparecido dos Santos, pai da atleta, Samara Gabrielly de Campos Arce Santos - que ficou em terceiro lugar- disse ao O Pantaneiro que a vitória da filha é um orgulho e fruto de muito esforço. Eles moram no Distrito de Camisão.

"Pedi para destacar a Samara, pois moramos no Distrito de Camisão e poucas crianças se interessam pelo esporte aqui. Eu sou diretor de esporte em Camisão e quero fazer um chamamento as crianças que gostam de esporte. Aquidauana teve muitas medalhas e está de parabéns", disse o pai orgulhoso.

Samara e a atleta Anna Clara alegre Mendes, foram treinadas pelo sensei é Oswaldo Benevides Júnior e fizeram bonito na participação.

A competição contou com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer).

De Aquidauana, ganharam medalhas os seguintes atletas: Isadora, Sub13; Anna Beatriz, Sub 18; Anna Clara, Sub13; Lorraine, Sub13; Leandro, Sub13; Flávia, Sub18; Flávia, Sub21; Manu Cacho, Sub15; Maria Eduarda, Sub15; Samara, Sub13; Yago 5° Lugar; Renan 5° Lugar; Arthur 5° Lugar; e José 5° Lugar.

Conforme o Portal do MS, ao todo, foram inscritos 687 judocas (437 no masculino e 250 no feminino), que representaram 17 clubes e seis projetos sociais, de nove municípios. O evento foi organizado pela FJMS (Federação de Judô de Mato Grosso do Sul).

Foram para o tatame atletas das classes judokinha (quatro anos de idade), sub-11, sub-13, sub-15, sub-28, sub-21, sênior, veteranos e dangai. As lutas começam nesta sexta-feira (10), a partir das 19 horas, com a classe judokinha. No sábado (11), as disputas têm início às 8h30, com o sub-18 e veteranos e a cerimônia de abertura está prevista para as 14 horas.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda, destacou que os melhores colocados garantem vaga ao Campeonato Brasileiro Região IV, que acontecerá em Brasília (DF), nos dias 1 e 2 de abril.