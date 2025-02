Aquidauanenses brilham em corrida em Água Clara

Arquivo Pessoal

O último domingo (9) foi de muita velocidade e superação para os corredores de Aquidauana e Anastácio, que marcaram presença na Corrida do Vale da Celulose, em Água Clara. Representando suas equipes com garra e determinação, os atletas voltaram para casa com troféus e a sensação de missão cumprida.



A equipe Alcateia Runners subiu três vezes ao pódio:



Thalles Raphael dos Santos – 3º lugar geral nos 5 km

Tatiane Córdova – 1º lugar na categoria 40 a 49 anos

Raul Gabriel Mariani de Almeida – 1º lugar na categoria 18 a 29 anos



Já a Pantanal Runners também fez bonito com Marcelo da Silva Corrêa, que conquistou o 4º lugar geral nos 5 km.



O mais impressionante? A experiência dos atletas varia bastante! Thalles já corre há dois anos, enquanto Raul e Marcelo estão prestes a completar um ano na modalidade. Mas quem surpreendeu mesmo foi Tatiane, que tem apenas um mês de corrida e já garantiu o primeiro lugar na sua categoria!