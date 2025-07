Aquidauanenses brilham nos Jogos Escolares e garantem vagas para o Brasileiro

AGECOM Aquidauana

No judô, foram duas medalhas de ouro e uma de bronze. A atleta Anna Clara Alegre Mendes, da Escola CEJAR, venceu na categoria 40 kg e se tornou tricampeã estadual. Gabriel Henrique Quinhones, da Escola Estadual Cândido Mariano, conquistou o ouro na categoria 58 kg. Já Leandro Gabriel Ocampos Queiroz, do Centro Cristão de Ensino, levou o bronze na categoria 53 kg. A equipe é comandada pelo sensei Osvaldo Benevides Júnior.

Aquidauana teve um desempenho de destaque na edição 2025 dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 12 a 14 anos, realizados em Campo Grande. Atletas do município conquistaram medalhas importantes nas modalidades de judô e karatê, garantindo vagas para representar o estado nos Jogos Escolares Brasileiros, que acontecem este ano em Uberlândia (MG).

No karatê, o município também foi destaque com três medalhas de ouro. Lis Lázaro (EE Marechal Deodoro), Isabelly Vitória (EE Cândido Mariano) e Valentina Vasquez (Escola Irene Cicalise) venceram nas categorias Kumite 42 kg, 54 kg e 63 kg, respectivamente. Nicolas Albuquerque também teve atuação de destaque. A equipe é treinada pelo sensei Ednelson Pereira de Souza.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Prefeitura de Aquidauana parabenizou os atletas, técnicos, escolas e familiares pelo desempenho e reforçou o compromisso com o esporte como ferramenta de inclusão e cidadania.

“Esses resultados reforçam o papel transformador do esporte na educação e no desenvolvimento da juventude”, destacou o prefeito Mauro do Atlântico.

A competição é organizada pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte e SETESC.

