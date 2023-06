Aquidauanenses concluem curso gratuito de Informática Intermediária

Divulgação

Depois de quatro dias de curso, na manhã desta quinta-feira, 15, aconteceu o encerramento do curso de Informática Intermediária, o qual é uma Formação Profissional Rural (FPR), com certificado de 32 horas.

Ministrado pelo instrutor do SENAR Tony Ross, o curso foi realizado pela Prefeitura de Aquidauana, via Assistência Social, em parceria com SENAR e Sindicato Rural de Aquidauana.

Durante o curso de Informática Intermediária, que aconteceu no Núcleo de Geração de Emprego e Renda, os alunos tiveram aulas 100% práticas sobre Windows 10, Word, Excel e Power Point 2019.

“A maior dificuldade é de manipular, selecionar e organizar arquivos. E, na verdade, o curso de Informática do SENAR é dividido em módulos, onde um complementa o outro, e 90% do que se utiliza no mercado de trabalho está no módulo 2.”, explicou o instrutor Ross.

O SENAR trabalha com três módulos de curso de Informática, sendo o 1° Inclusão Digital, perfazendo 16 horas, 2º Informática Básica, com carga horária de 32 horas, e o 3º módulo – Informática Intermediária também com 32 horas.

O primeiro e segundo módulos foram realizados em parceria com a prefeitura e ofertados gratuitamente para a população via Núcleo de Geração de Renda.