Aquidauanenses concluem curso gratuito de InformÃ¡tica IntermediÃ¡ria

Reprodução

Cada vez mais aquidauanenses estão sendo capacitados e preparados para as oportunidades do mercado de trabalho. Desta vez, mais uma turma concluiu o curso de “Informática Intermediária”. O curso aconteceu em período integral tendo início na segunda-feira, 17, e finalizando ontem, 20.

O curso é ofertado pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, o curso aconteceu no Núcleo de Geração de Emprego e Renda, em parceria com SENAR e Sindicato Rural de Aquidauana.

Ministrado por Eduardo Marcelo Alves Siravegna – instrutor do SENAR, o curso teve por objetivo consolidar e expandir os conhecimentos adquiridos no curso de informática básica, desenvolvendo habilidades práticas para lidar com tarefas mais complexas no ambiente digital.

Ao longo dos 04 dias de curso, os alunos aprenderam tanto na teoria quanto na prática sobre aplicativos do pacote office: word – editor de texto, power point – editor de apresentação e excel – editor de cálculo.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana