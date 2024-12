Aquidauanenses formam filas para apostar na Mega da Virada

João Éric - O Pantaneiro

Nesta reta final de 2024, o sonho de se tornar milionário está movimentando as casas lotéricas de Aquidauana.

Com o prêmio estimado em R$ 600 milhões, a Mega-Sena da Virada tem atraído uma multidão de apostadores, dispostos a encarar longas filas para tentar a sorte grande.

Na cidade, as duas lotéricas registram intenso movimento desde as primeiras horas da manhã.

Em média, os apostadores têm aguardado cerca de 30 minutos para realizar suas apostas.

A expectativa cresce à medida que o prazo para as apostas se aproxima do fim, com encerramento marcado para o dia 31 de dezembro às 17h (horário de Brasília). Muitos aquidauanenses têm apostado em combinações de números especiais ou em bolões organizados por grupos de amigos e familiares.

A Mega-Sena da Virada, conhecida por não acumular, garante que o prêmio será dividido entre os acertadores das seis dezenas, ou, caso ninguém acerte, entre os ganhadores de faixas secundárias. A loteria se consolidou como uma tradição de fim de ano, transformando vidas e aquecendo a esperança de milhões de brasileiros.