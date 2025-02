Aquidauanenses podem fazer exames de mama de graça na próxima semana

Carreta estará em Aquidauana / Arquivo, O Pantaneiro

De 17 a 21 de fevereiro, a Carreta do Hospital do Amor estará em Aquidauana, para fazer gratuitamente exames de mamografia para as aquidauanenses de 40 a 69 anos.



A carreta do Hospital de Amor de Campo Grande estará estacionada ao lado da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, no Bairro Cidade Nova.

As interessadas podem procurar a sua ESF de referência e solicitar o agendamento na carreta, munidas de documento de identificação pessoal: Registro Geral (RG) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.



Esse mutirão de exames de mamografia é uma ação do Hospital do Amor de Campo Grande e tem a parceria da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana.