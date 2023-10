Aquidauanenses poderão observar a lua com telescópio no CMEI Enio Cabral

Hoje, 20, às 18h no CMEI Enio Cabral, um evento extraordinário está programado, resultado de uma valiosa parceria entre a Prefeitura de Aquidauana, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Educação. Trata-se da observação da lua pelo telescópio, um momento de fascinação e aprendizado.

Este evento especial é parte integrante da grandiosa mostra cultural "O Pequeno Príncipe", uma obra literária que encanta pessoas de todas as idades com suas mensagens atemporais.

A partir das 18 horas, o público terá a oportunidade de mergulhar no universo poético de Antoine de Saint-Exupéry e, ao mesmo tempo, explorar os mistérios do espaço através da lente de um telescópio.

O local escolhido para essa experiência única também merece destaque. Além de proporcionar uma visão privilegiada do céu noturno, o CMEI Enio Cabral oferecerá uma praça de alimentação, garantindo que os participantes possam desfrutar de uma variedade de opções gastronômicas enquanto se maravilham com o cosmos.

É uma oportunidade imperdível para reunir a comunidade local em torno da educação, da cultura e da ciência.