Aquidauanenses recebem certificado de tecelãs ao fim de curso

Na manhã desta sexta-feira (26) aconteceu o encerramento do curso “Tecelagem Manual de Pente Liço”, realizado pela prefeitura de Aquidauana, via Secretaria de Assistência Social (SAS), em parceria com o SENAR e com o Sindicato Rural de Aquidauana.

Ministrado pelo instrutor do SENAR Synésio Gomes, o curso proporcionou as dezenas de mulheres aquidauanenses aprendizado utilizando raciocínio, desenvolvendo técnicas de tecelagem com misturas de cores e desenhos.

“Esta técnica de tear permite que as artesãs confeccionem diferentes peças, dentre elas – jogo americano, sousplat, bolsas, tapetes. Essas alunas tiraram de letra. Saem com certificado e aptas a mais uma profissão, de tecelãs”, afirmou o instrutor Synésio.

Conferindo de perto o produto final do curso, a secretária de Administração e Assistência Social – Marluce Luglio destacou a importância de ofertar gratuitamente qualificação para os moradores.

“Enquanto gestão ficamos felizes de ver com vocês o resultado deste curso, que aprenderam a técnica e com ela podem trabalhar e ganhar dinheiro extra e, principalmente, adquirindo conhecimento e qualificação. Parabéns pelo trabalho, muito bom!”, pontuou a secretária Marluce.

O curso de Tecelagem de Pente Liço aconteceu ao longo desta semana em período integral e de acordo com as cursistas foi o suficiente para aprenderem e até mesmo aprimorarem o que já sabiam.

“Para mim foi uma reciclagem. Consegui aprimorar minhas técnicas e aprender novas. O artesanato nos proporciona muito mais que gerar renda, ele é qualidade de vida, nos ajuda a fugir dos problemas e assim consequentemente é bom para nossa saúde”, frisou Gislaine Vasconcelos Bambil, artesã, residente no Bairro Nova Aquidauana.

Pela primeira vez, um curso de qualificação aconteceu na sede da equipe Multidisciplinar da Secretaria de Saúde e Saneamento Básico (SESAU), e participando do encerramento, o coordenador da equipe Carlos Siqueira, colocou o local a disposição, enfatizando que: “Estaremos sempre à disposição, para somar com a gestão e o trabalho das outras secretárias”.

A coordenadora do Núcleo de Qualificação de mão de obra, Geração de Emprego e Renda – Elaine Rati, por fim agradeceu a todas as participantes e aos parceiros da prefeitura de Aquidauana, lembrando que, em breve, mais cursos estarão disponíveis para a população aquidauanense.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana