O debate será na Câmara Municipal de Aquidauana / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, realiza na próxima quarta-feira, 2 de abril de 2025, a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento ocorrerá às 17h30, no plenário da Câmara Municipal de Aquidauana, com o objetivo de debater políticas públicas voltadas à saúde no ambiente de trabalho.

A conferência é um espaço para discussão coletiva entre trabalhadores, gestores públicos, sindicatos, entidades de classe e a população em geral. Os temas centrais incluirão:

- Prevenção de acidentes laborais;

- Promoção de ambientes de trabalho saudáveis;

- Implementação de políticas de saúde ocupacional.

Organização e expectativas



O evento é organizado em parceria com órgãos municipais e visa atualizar as diretrizes locais conforme as necessidades atuais dos trabalhadores. A programação detalhada será divulgada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura.