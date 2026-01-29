Aquidauanenses se destacam em redação do Enem

Redes Sociais

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) trouxe motivos de orgulho para Aquidauana (MS). Neste ano, diversos estudantes do município alcançaram notas acima de 900 pontos na redação, evidenciando o empenho dos alunos e o trabalho desenvolvido pelas escolas da cidade. Entre os destaques está a estudante Ana Sophia Silva da Mata, de 17 anos, que obteve 940 pontos na prova de redação.

O tema da redação do Enem trouxe como proposta de discussão as “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, considerado por muitos candidatos um assunto complexo. Para Ana Sophia, o desafio exigiu atenção redobrada. “Ao meu ver, foi um tema um pouco mais complicado, o que foi bastante repercutido. Creio que escrever uma dissertação quando o tema propõe combater algum desafio torna-se mais fácil para posicionar teses e um ponto de vista, algo muito cobrado na redação do Enem”, explica.

Segundo a estudante, um dos principais fatores que contribuíram para o bom resultado foi a organização do texto. Ela relata que sempre utilizou um esqueleto de redação bem estruturado, adaptando os repertórios socioculturais de acordo com o tema proposto. “Procurei deixar apenas repertórios legítimos, e não aqueles ‘coringas’, além de mudar o direcionamento do texto conforme a temática”, destaca.

Entre as referências utilizadas na construção do texto estiveram o filme “Up – Altas Aventuras”, a célebre frase de Albert Einstein — “É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito” — e o pensamento de Bonauld, que afirma que “a saúde depende mais das precauções do que dos médicos”. Os repertórios foram usados de forma estratégica para fortalecer a argumentação e atender às competências exigidas pela banca avaliadora.

Desde cedo, Ana Sophia já tem bem definido o caminho que pretende seguir. Determinada a ingressar no curso de Direito, ela acredita que a clareza em relação ao futuro profissional foi essencial para manter a disciplina nos estudos. “Sempre me vi cursando a faculdade de Direito, nunca tive muitas opções sobre qual curso seguir. Acredito que ter tomado essa decisão há um tempo me ajudou a me determinar a alcançar essa meta”, afirma.

A nota expressiva alcançada por Ana Sophia serve de inspiração para outros estudantes da rede pública e reforça a importância do planejamento, da leitura crítica e da prática constante da escrita. Com dedicação e objetivos bem definidos, a jovem aquidauanense dá um passo importante rumo ao sonho de seguir carreira na área jurídica.

Outro estudante de Aquidauana que também se destacou no Enem foi Breno Pereira Corrêa, de 17 anos, que alcançou 940 pontos na redação. Ele é aluno do Curso Técnico em Informática do IFMS – Campus Aquidauana e avaliou positivamente o tema proposto na prova. “Achei um bom tema de redação, considerei intermediário”, afirmou.

Breno destaca que o principal cuidado para atingir a nota elevada foi o respeito rigoroso às regras da prova. “Para conseguir a nota, o necessário foi me atentar às normas das competências para manter a estrutura correta da redação enquanto escrevia”, explicou. A estratégia reforça a importância do domínio técnico exigido pelo Enem, especialmente no que diz respeito à organização textual e à argumentação.

Na construção do texto, o estudante utilizou repertório sociocultural ao citar o personagem Luke Skywalker, da franquia Star Wars, destacando sua representação como um idoso ativo e produtivo nos filmes mais recentes da saga, em diálogo com a proposta do tema sobre o envelhecimento na sociedade.

Com foco no futuro, Breno já tem seus planos bem definidos: pretende ingressar na área de Tecnologia da Informação, com interesse nos cursos de Engenharia de Software ou Sistemas de Informação. O desempenho na redação reforça não apenas sua capacidade técnica, mas também a preparação para os desafios acadêmicos que pretende enfrentar.