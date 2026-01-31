Aquidauanenses se destacam em redação do Enem

Redes Sociais

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) segue rendendo orgulho para Aquidauana (MS). Entre os estudantes do município que alcançaram notas acima de 900 pontos na redação está Victoria Luisa Vieira de Almeida, de 17 anos, aluna do Instituto Educacional Falcão, que obteve 940 pontos na prova.

O tema da redação — “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” — surpreendeu positivamente a estudante. “Eu gostei bastante do tema. Não era um dos que eu mais esperava, mas me surpreendeu de forma positiva”, relatou. Apesar de considerar o assunto um pouco difícil, Victoria destacou que o tema permitia diferentes abordagens e construção de teses bem fundamentadas.

Na redação, a estudante discutiu questões como o etarismo e a forma como os idosos são frequentemente invalidados pela sociedade, além de apontar falhas na previdência social que dificultam essa fase da vida. Segundo ela, a clareza e a coesão dos argumentos foram essenciais para o bom desempenho. “Procurei explicar minhas ideias de forma bem clara e organizada, o que com certeza me ajudou muito na construção do texto”, afirmou.

O uso adequado de repertórios socioculturais também foi um diferencial. Para iniciar o texto, Victoria citou o seriado “Grace e Frankie”, que retrata a vida de duas mulheres idosas que se redescobrem na terceira idade. Já para discutir o etarismo, utilizou como referência um episódio do seriado brasileiro “A Grande Família”, que aborda situações de preconceito relacionadas à idade.

A estudante atribui parte do sucesso à prática constante da escrita ao longo da vida escolar. “Fazer uma redação por semana desde o 2º ano do ensino médio foi crucial para minha nota. A prática da escrita é essencial, traz muita confiança”, destacou. Victoria também fez questão de agradecer aos professores do Instituto Educacional Falcão. “Sou muito grata a todos os professores que passaram pela minha jornada. Sem eles, nada disso seria possível.”

Com o bom desempenho no Enem, Victoria já projeta o futuro acadêmico. Determinada, ela pretende cursar Medicina. A nota expressiva reforça não apenas o talento da estudante, mas também a qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido pela instituição, servindo de inspiração para outros jovens de Aquidauana que sonham com o ensino superior.