Aquidauanenses se destacam em redação do Enem

O excelente desempenho dos estudantes de Aquidauana (MS) no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) segue rendendo orgulho para o município. Desta vez, mais dois jovens se destacaram ao alcançar altas pontuações na redação, evidenciando o talento e a dedicação dos alunos da rede de ensino local.

Um dos destaques é a estudante Vitória Souza Dias, de apenas 16 anos, aluna do Instituto Educacional Falcão, que obteve excelente resultado na redação do Enem. Ao comentar sobre o tema — “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” — Vitória contou que, no primeiro momento, ficou surpresa. “Quando li o tema eu assustei, porque já era o terceiro ano que eu fazia Enem e, nos últimos anos, os temas começavam com ‘desafios’. Mas, apesar disso, gostei bastante e achei tranquilo de escrever, já que os textos motivadores davam muitas opções de argumentação”, relatou.

Segundo a estudante, o que contribuiu significativamente para a nota elevada foi a construção de argumentos consistentes, aliada ao uso de repertórios socioculturais simples e bem desenvolvidos, estratégia trabalhada em sala de aula. “Foi uma dica da minha professora de redação, Márcia Franco, e isso fez toda a diferença”, destacou.

Na redação, Vitória utilizou referências como o filme “Up – Altas Aventuras”, ao mencionar a relação entre o menino e o idoso ao longo da história, além da série “Strong Girl Namsoon”, que retrata uma avó forte e independente, rompendo estereótipos ligados ao envelhecimento. Determinada, ela afirma que pretende cursar Medicina em uma universidade federal.

Outro aquidauanense que se destacou foi Pedro Cicalise Farias, que alcançou 940 pontos na redação do Enem 2025, além de já ter obtido 980 pontos na redação do Enem 2024, demonstrando constância em alto nível. O bom desempenho refletiu diretamente nos processos seletivos: Pedro conquistou o 2º lugar na Unesp, no curso de Zootecnia, ficou em 21º lugar na Universidade Federal de Viçosa (UFV), também em Zootecnia, além de ser aprovado em Medicina Veterinária pela UFMT, campus de Sinop, e em Zootecnia pela UEMS.

Os resultados reforçam a qualidade do ensino em Aquidauana e o empenho dos estudantes, servindo de inspiração para outros jovens que buscam uma vaga no ensino superior por meio do Enem.