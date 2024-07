Aquidauanenses tiram Carteira do Artesão gratuitamente no Pantanal Tech MS

Nos dias 28 e 29 de junho, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul esteve no Pantanal Tech MS emitindo e renovando a Carteira do Artesão gratuitamente.

Para tanto, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana mobilizou os artesãos da cidade, inclusive os pacientes do CAPS - que produzem artesanatos nas oficinas terapêuticas – para irem ao evento e tirarem a carteira de artesão, aproveitando a oportunidade do serviço acontecendo em Aquidauana.

Foram emitidas mais de 40 carteiras aos artesãos de Aquidauana, gratuitamente. Também foi feito o registro dos artesãos no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), que é importante para a valorização dos artesãos do município.

Para validar o registro, o artesão foi submetido a uma avaliação de habilidades técnicas, cuja aprovação é realizada pela Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Segundo avaliação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, essa iniciativa de ter a emissão da carteira no evento foi gratificante, pois valoriza a cultura local e fomenta o desenvolvimento sustentável, oportunizando aos artesãos o acesso ao seu registro.

Vale lembrar que, a Carteira do Artesão oportuniza diversos benefícios aos profissionais que atuam no campo do artesanato, tais como: identificação profissional; acesso às feiras e eventos; participação em programas e cursos; incentivos fiscais; valorização da arte e cultura, dentre outros.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana