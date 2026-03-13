AquidavÃ´lei conquista 3º lugar em torneio estadual e celebra um ano de atividades

O AquidavÃ´lei segue como exemplo de como o esporte adaptado pode transformar vidas / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

O esporte é uma importante ferramenta de promoção da saúde, integração social e qualidade de vida, especialmente quando envolve iniciativas que incentivam a prática esportiva em todas as idades. Em Aquidauana, o projeto de vôlei adaptado Aquidavôlei tem se destacado nesse cenário, alcançando resultados expressivos em competições estaduais.

A equipe feminina 58+ do projeto representou o município no 1º Torneio de Vôlei Adaptado Maria Madalena V. Mascarenhas, realizado no dia 7 de março, no Círculo Militar de Campo Grande. Com uma excelente participação, as atletas de Aquidauana conquistaram o 3º lugar na competição, reforçando o crescimento e a dedicação do grupo.

Implantado em Aquidauana em março de 2025, o projeto Aquidavôlei vem se consolidando como uma importante iniciativa esportiva voltada ao incentivo da prática esportiva e da convivência social entre os participantes. Desde sua criação, o projeto já acumula resultados positivos e ganha destaque em eventos esportivos no Estado.

Homenagem e celebração

A entrega do troféu e das medalhas às atletas foi realizada na noite de quinta-feira (12), no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana. A solenidade contou com a presença do secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, além dos coordenadores do projeto, professor Wilson Luiz e Carmem Malei, que acompanham de perto o desenvolvimento das atividades.

Durante o evento, também foi celebrada uma data especial: um ano de implantação do projeto de vôlei adaptado em Aquidauana, criado oficialmente em 11 de março de 2025. O projeto teve início com uma equipe de atletas e recebeu incentivo do Dr. Libindo Assis Godoy, contribuindo para que a iniciativa se tornasse uma referência no município.

Confraternização

Ao final da solenidade, foi servido um coquetel especial aos atletas e convidados, marcando a comemoração pelo aniversário do projeto e pela conquista do terceiro lugar no torneio realizado em Campo Grande. A celebração simbolizou não apenas um resultado esportivo, mas também o fortalecimento do esporte como instrumento de inclusão, saúde e bem-estar para a comunidade aquidauanense.

O Aquidavôlei segue como exemplo de como o esporte adaptado pode transformar vidas, promovendo não apenas a competição, mas principalmente a integração social e a melhoria da qualidade de vida dos participantes.

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