07 de Outubro de 2025 • 13:45

Oportunidade

Aquidauana oferece 46 vagas de emprego nesta terça-feira

As oportunidades abrangem diferentes setores, com chances para trabalhadores de Aquidauana, Anastácio e cidades vizinhas

Da redação

Publicado em 07/10/2025 às 08:20

Atualizado em 07/10/2025 às 08:21

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 46 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025, para diversos perfis profissionais, tanto na área urbana quanto na rural. As oportunidades abrangem diferentes setores, com chances para trabalhadores de Aquidauana, Anastácio e cidades vizinhas.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à unidade, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, para realizar a atualização cadastral e verificação do perfil profissional. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

São 29 oportunidades distribuídas entre diferentes funções:

02 Atendentes de conveniência

08 Auxiliares de linha de produção

02 Carregadores (armazém)

01 Cuidadora de idosa (período noturno)

03 Descarregadores de carvão

02 Entregadores de bebidas (ajudante de caminhão)

01 Estoquista

01 Mecânico de amortecedores

02 Motoristas de caminhão (entrega de bebidas)

01 Motorista de caminhão (materiais de construção)

01 Office boy

01 Trabalhador de serviços gerais

02 Vendedores internos

01 Vendedor porta a porta

Vagas regionais (rural e outras cidades)

Na área rural e em municípios da região, são 17 vagas disponíveis, entre elas:

01 Campeiro

02 Cozinheiros gerais

06 Auxiliares de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiros

05 Operadores de planta e carbonização

01 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhadores rurais

01 Tratorista agrícola

