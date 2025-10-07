Aquidauana oferece 46 vagas de emprego nesta terça-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 46 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025, para diversos perfis profissionais, tanto na área urbana quanto na rural. As oportunidades abrangem diferentes setores, com chances para trabalhadores de Aquidauana, Anastácio e cidades vizinhas.



Os interessados devem comparecer pessoalmente à unidade, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, para realizar a atualização cadastral e verificação do perfil profissional. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.



Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)



São 29 oportunidades distribuídas entre diferentes funções:

02 Atendentes de conveniência