Aquidauana oferece 46 vagas de emprego nesta terça-feira

As oportunidades abrangem diferentes setores, com chances para trabalhadores de Aquidauana, Anastácio e cidades vizinhas
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 46 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025, para diversos perfis profissionais, tanto na área urbana quanto na rural. As oportunidades abrangem diferentes setores, com chances para trabalhadores de Aquidauana, Anastácio e cidades vizinhas.
Os interessados devem comparecer pessoalmente à unidade, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, para realizar a atualização cadastral e verificação do perfil profissional. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
São 29 oportunidades distribuídas entre diferentes funções:
02 Atendentes de conveniência
08 Auxiliares de linha de produção
02 Carregadores (armazém)
01 Cuidadora de idosa (período noturno)
03 Descarregadores de carvão
02 Entregadores de bebidas (ajudante de caminhão)
01 Estoquista
01 Mecânico de amortecedores
02 Motoristas de caminhão (entrega de bebidas)
01 Motorista de caminhão (materiais de construção)
01 Office boy
01 Trabalhador de serviços gerais
02 Vendedores internos
01 Vendedor porta a porta
Vagas regionais (rural e outras cidades)
Na área rural e em municípios da região, são 17 vagas disponíveis, entre elas:
01 Campeiro
02 Cozinheiros gerais
06 Auxiliares de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiros
05 Operadores de planta e carbonização
01 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhadores rurais
01 Tratorista agrícola
