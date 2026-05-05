Aranha armadeira é encontrada em comércio de Anastácio

Esse tipo de aracnídeo é considerado um dos mais perigosos do Brasil, ao lado da aranha-marrom e da viúva-negra, sendo responsável por acidentes que podem causar sintomas graves em humanos
Uma aranha armadeira foi encontrada na manhã desta terça-feira (05) em um estabelecimento comercial localizado no Centro de Anastácio O aparecimento do inseto chamou a atenção de clientes e funcionários que encaminharam as imagens ao O Pantaneiro como forma de alerta para a população.
A aranha pertence ao gênero Phoneutria, conhecido popularmente como armadeira ou aranha-de-bananeira. Esse tipo de aracnídeo é considerado um dos mais perigosos do Brasil, ao lado da aranha-marrom e da viúva-negra, sendo responsável por acidentes que podem causar sintomas graves em humanos.
Características e riscos
A armadeira recebe esse nome devido à sua postura característica de defesa: ela se “arma”, levantando as patas dianteiras quando se sente ameaçada. É uma aranha ágil, agressiva e de hábitos noturnos, podendo se esconder em locais escuros como sapatos, roupas, entulhos e até dentro de estabelecimentos comerciais.
Seu veneno é neurotóxico e atua no sistema nervoso, podendo provocar dor intensa, sudorese, taquicardia, pressão alta e outros sintomas. Em casos mais graves — especialmente envolvendo crianças e idosos — pode haver complicações mais sérias.
A espécie é comum em várias regiões do Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul, e pode aparecer tanto em áreas rurais quanto urbanas.
O que fazer ao encontrar uma aranha armadeira
Especialistas orientam que, ao se deparar com uma aranha desse tipo, a população deve:
Evitar qualquer contato direto com o animal
Não tentar capturar ou matar com as mãos
Acionar profissionais capacitados, como o Corpo de Bombeiros ou controle de zoonoses
Manter distância e isolar o local, evitando acidentes
Além disso, medidas preventivas são fundamentais para evitar o aparecimento desses animais, como manter ambientes limpos, evitar acúmulo de entulhos e sempre sacudir roupas e calçados antes de usá-los .
Em caso de picada
Se houver picada, a recomendação é procurar atendimento médico imediato. O tratamento pode incluir desde controle da dor até o uso de soro antiveneno em casos mais graves.
O registro da presença da aranha em área urbana reforça o alerta para que a população redobre os cuidados, especialmente em períodos de calor, quando esses animais tendem a aparecer com mais frequência.
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