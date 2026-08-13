Grupo ARARA prepara almoço festivo alusivo aos 134 anos de Aquidauana

Almoço festivo da ARARA é uma oportunidade para celebrar e reunir aquidauanenses que moram na capital / Divulgação/Arquivo

O Grupo ARARA (Associação Recreativa dos Amigos Reais de Aquidauana) realiza, no próximo dia 23 de agosto (domingo), o tradicional almoço festivo no Rádio Clube, em Campo Grande. O evento integra a programação oficial das comemorações pelos 134 anos de Aquidauana e, nesta edição, terá como atração musical a dupla aquidauanense Lino & Nando.

Criada em 15 de agosto de 1991, a ARARA tem como objetivo reunir aquidauanenses que vivem na capital e manter os vínculos com a cidade de origem. Desde então, o almoço anual se tornou um dos momentos tradicionais de encontro da comunidade oriunda de Aquidauana em Campo Grande. O evento também é marcado por homenagens a pessoas que contribuíram para a história e o desenvolvimento do município.

A iniciativa nasceu justamente em um período de crescimento da comunidade aquidauanense na capital e, ao longo de mais de três décadas, passou a fazer parte do calendário de encontros de quem deixou a cidade, mas manteve suas raízes.

A programação deste ano contará com a participação de Lino & Nando, irmãos nascidos em Aquidauana e conhecidos como “a dupla mais apaixonada do Pantanal”. A apresentação busca aproximar ainda mais a festa das raízes aquidauanenses, levando ao encontro uma atração que representa a música e a identidade cultural da cidade.

De acordo com a organização, o tradicional evento se torna uma oportunidade perfeita para aquidauanenses de diferentes gerações se encontrarem, reverem amigos e celebrarem, mesmo em Campo Grande, mais um aniversário da cidade que permanece presente na história e na memória de cada um.

Veja algumas imagens de arquivo de edições anteriores do almoço festivo na capital:



