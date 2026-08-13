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Tradição anual

Grupo ARARA prepara almoço festivo alusivo aos 134 anos de Aquidauana

Encontro anual de aquidauanenses em Campo Grande será realizado no dia 23 de agosto; evento integra a programação oficial de aniversário do município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/08/2026 às 10:10

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Almoço festivo da ARARA é uma oportunidade para celebrar e reunir aquidauanenses que moram na capital / Divulgação/Arquivo

O Grupo ARARA (Associação Recreativa dos Amigos Reais de Aquidauana) realiza, no próximo dia 23 de agosto (domingo), o tradicional almoço festivo no Rádio Clube, em Campo Grande. O evento integra a programação oficial das comemorações pelos 134 anos de Aquidauana e, nesta edição, terá como atração musical a dupla aquidauanense Lino & Nando.

Criada em 15 de agosto de 1991, a ARARA tem como objetivo reunir aquidauanenses que vivem na capital e manter os vínculos com a cidade de origem. Desde então, o almoço anual se tornou um dos momentos tradicionais de encontro da comunidade oriunda de Aquidauana em Campo Grande. O evento também é marcado por homenagens a pessoas que contribuíram para a história e o desenvolvimento do município.

A iniciativa nasceu justamente em um período de crescimento da comunidade aquidauanense na capital e, ao longo de mais de três décadas, passou a fazer parte do calendário de encontros de quem deixou a cidade, mas manteve suas raízes.

A programação deste ano contará com a participação de Lino & Nando, irmãos nascidos em Aquidauana e conhecidos como “a dupla mais apaixonada do Pantanal”. A apresentação busca aproximar ainda mais a festa das raízes aquidauanenses, levando ao encontro uma atração que representa a música e a identidade cultural da cidade.

De acordo com a organização, o tradicional evento se torna uma oportunidade perfeita para aquidauanenses de diferentes gerações se encontrarem, reverem amigos e celebrarem, mesmo em Campo Grande, mais um aniversário da cidade que permanece presente na história e na memória de cada um.

Veja algumas imagens de arquivo de edições anteriores do almoço festivo na capital:

Arara prepara tradicional almoço festivo para celebrar os 134 anos de Aquidauana3

Arara prepara tradicional almoço festivo para celebrar os 134 anos de Aquidauana2

Arara prepara tradicional almoço festivo para celebrar os 134 anos de Aquidauana4

Arara prepara tradicional almoço festivo para celebrar os 134 anos de Aquidauana5

Arara prepara tradicional almoço festivo para celebrar os 134 anos de Aquidauana6

Arara prepara tradicional almoço festivo para celebrar os 134 anos de Aquidauana7

Arara prepara tradicional almoço festivo para celebrar os 134 anos de Aquidauana8


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