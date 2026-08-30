ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

Em comemoração ao aniversário de Aquidauana, a Associação Recreativa dos Amigos Reais de Aquidauana (ARARA) realizou seu tradicional almoço anual, realizado no mês de agosto. O encontro já faz parte do calendário de celebrações do município e reúne autoridades, representantes da sociedade e convidados em um momento de confraternização e valorização da história da cidade.

A programação contou com a participação do Coral Arara Azul de Aquidauana, que levou música e emoção aos presentes, contribuindo para o clima festivo da celebração.

Entre os convidados estiveram os deputados federais Geraldo Resende e Beto Pereira, além do deputado estadual Roberto Hashioka. A presença das autoridades reforçou a importância do encontro como espaço de integração e de homenagem a Aquidauana.

Realizado tradicionalmente no mês em que o município celebra seu aniversário, o almoço da ARARA reúne pessoas que mantêm vínculos com Aquidauana e que compartilham o desejo de preservar e valorizar a trajetória da cidade. O ARARA é uma entidade tradicional fundada em 15 de agosto de 1991 que reúne em Campo Grande os naturais e amigos de Aquidauana que moram na capital de Mato Grosso do Sul.

Mais do que uma confraternização, o evento representa um momento de encontro, memória e celebração de Aquidauana, reunindo diferentes gerações em torno do orgulho de fazer parte da história do município.