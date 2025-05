Aretheia fala sobre a importância da família

Aretheia faz seu discurso na celebração de 60 anos do jornal / O Pantaneiro

Aretheia Tavares Lima Pellicioni, filha do professor José Lima Neto, diretor-proprietário do Jornal O Pantaneiro, falou sobre a importância da família para o jornal ter chegado aos seus 60 anos de criação, comemorados no último dia 5 de maio.

Ao agradecer o seu esposo Gustavo, seus filhos Rafael e Flávia, a nora Maria Eduarda e ao genro Ruben, Aretheia destacou que “falar do Jornal e da gráfica é falar do meu pai, é falar de um homem apaixonado pela verdade, movido por um profundo compromisso com a informação e com as pessoas. Meu pai sempre foi uma pessoa honesta e íntegra, que nunca se afastou dos seus princípios e a verdade sempre foi o norte do seu trabalho. Ele sempre acreditou que informar bem era uma forma de servir à sociedade e assim construiu a credibilidade do Jornal, dia após dia, edições após edições.”

Para ela, “essa história jamais teria sido possível sem a presença incansável da minha amada mãe Alice. Ela foi uma mulher guerreira, determinada, que construiu esse sonho junto com meu pai, lado a lado. Trabalhou com ele todos os dias, enfrentou os saltos e baixos, abraçou esse projeto com força, inteligência e coração.”

Por fim, considerou “um orgulho enorme ver a continuidade desse trabalho, mantendo os princípios que sempre guiaram nossa história. Foram 60 anos de manchetes, desafios, transformações e, acima de tudo, de resistência.”

Ao finalizar, Aretheia observou que “manter um jornal ativo, relevante e ético por tanto tempo é uma conquista rara. E isso só foi possível porque foi construído com muito amor, muito sacrifício e muita fé em Deus. Como filha, me orgulho profundamente do que meus pais realizaram.”

Como cidadã, ela demonstrou toda sua gratidão “com esse espaço que por tanto tempo nos deu voz, nos informou e nos conectou. Parabéns, pai. Parabéns, mãe.”

