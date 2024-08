Com facão, ladrão rouba mercado, avança na PM e é baleado e preso

Reprodução

Completamente transtornado, um bandido de 26 anos ficou ferido ao ser atingido por um tiro disparado pela Polícia Militar. O homem assaltou três mercados em Aquidauana usando um facão e enquanto ameaçava as pessoas no local. Os crimes ocorreram ontem (15). Ele ainda mordeu um policial enquanto era imobilizado.



Segundo boletim de ocorrência, a Rádio Patrulha foi acionada em razão de um possível furto em um mercado. Segundo relato da testemunha, um indivíduo, de 26 anos, vestindo casaco verde-claro e touca, teria furtado o Mercado Santa Clara.



Ao ser confrontado por um funcionário do estabelecimento, o suspeito se armou com um facão e começou a ameaçar as pessoas para que se afastassem.



Os policiais foram até o local e entraram em contato com a testemunha e colaborador do mercado, que relatou ter observado o momento em que o indivíduo chegou ao mercado, dirigiu-se ao setor do açougue para fazer um pedido e, em seguida, apanhou uma caixa de cerveja.



O suspeito, então, contornou o caixa, ignorando o pagamento, e tentou deixar o local. O funcionário tentou intervir, mas o suspeito se apoderou de um facão e passou a ameaçá-lo, fugindo do local em uma bicicleta com os produtos roubados. (Veja o vídeo abaixo)



Foram realizadas diligências nas imediações, contudo, o suspeito não foi localizado. A testemunha, que possui filmagens do fato, foi orientada a comparecer nesta Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e apresentar as filmagens.



Por volta das 16h30, a equipe policial deslocou-se até a Rua Fernando Lucarelli Rodrigues, nas proximidades do Mercado São Gabriel, onde, segundo denúncias realizadas pelo telefone 190, um indivíduo sem camiseta, montado em uma bicicleta e portando um facão, ameaçaria as pessoas que passavam pelo local.



Foram realizadas diligências na região, sendo informados por testemunhas que um indivíduo com as características descritas havia seguido em direção ao Bairro Nova Aquidauana.



Em sequência, a equipe policial prosseguiu com as diligências e, ao passar em frente à Conveniência Nova Aquidauana, localizada na Rua Cid Chebel, foi abordada pela proprietária.



Ela relatou que estava sozinha em seu estabelecimento quando o bandido, sem camiseta e portando um facão, aparentando estar sob efeito de drogas, entrou no local e furtou uma caixa de cerveja, deixando o estabelecimento em direção à vila conhecida como Mamãozal.



Segundo a proprietária, ela não interveio no furto por temer por sua vida, pois tinha conhecimento de que ele havia praticado um roubo, nas mesmas circunstâncias, no Mercado Santa Clara na Nova Aquidauana.



Diante das características do suspeito e do modus operandi, a equipe policial continuou as diligências.



Na Vila Mamãozal, a equipe encontrou o suspeito empunhando um facão em meio à via pública. Ao avistar a viatura policial, o bandido empreendeu fuga, desobedecendo diversas ordens de parada, que foram proferidas verbalmente.



Ele entrou pelo quintal dos fundos da residência de n. 31, virando-se várias vezes em direção à equipe policial e caminhando em direção aos policiais com o facão em mãos.



Mesmo após reiteradas ordens para que soltasse a arma e se entregasse, o suspeito recusou-se a obedecer, apresentando resistência ativa e avançando contra a equipe policial, provocando a reação dos policiais, que dispararam dois tiros de arma de fogo com o objetivo de cessar a agressão, mas sem atingir o suspeito.



Na sequência, o bandido cessou momentaneamente sua investida contra a equipe policial e atravessou uma cerca, acessando o quintal da casa vizinha, que se encontrava com a porta dos fundos aberta.



Ele se aproximou da residência, dando a entender que entraria na casa. Foi realizado um cerco ao imóvel e solicitado apoio via rede rádio, uma vez que a equipe policial desconhecia se havia moradores na casa que pudessem se tornar vítimas do suspeito.



Durante o cerco, o homem correu pela lateral em direção ao portão da frente, onde foi novamente ordenado que parasse e largasse o facão. Ele, no entanto, ignorou a ordem e investiu levantando o facão contra um membro da equipe policial, que, para assegurar sua integridade física, fez uso de um disparo de arma de fogo, reiterando a ordem para que o suspeito largasse a arma.



Contudo, o suspeito continuou a investida, e, para repelir a agressão, foi realizado um novo disparo, desta vez visando os membros inferiores do suspeito, que foi alvejado no joelho esquerdo. Mesmo após ser atingido, o suspeito continuou a investida.



Neste momento, dois membros da equipe policial se aproximaram por trás do homem, conseguindo arremessá-lo ao solo na tentativa de desarmá-lo. O facão foi retirado das mãos do autor por um policial e arremessado para longe.



Foi necessário o uso de técnicas de imobilização e de Spray de Pimenta, devido ao estado alterado do suspeito, que resistia utilizando força física e desferindo socos.



Durante a imobilização e o algemamento, o suspeito agrediu um dos sargentos com mordidas, causando lesões em seu braço direito.



Após a contenção do suspeito, foi solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros para prestar socorro ao indivíduo, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar.



Durante a coleta de dados, foi constatado que a residência pertencia ao suspeito, onde foram encontradas diversas latas de cerveja ainda fechadas, e diversas latas abertas (já consumidas), além de um pedaço de carne. Também foram localizados um casaco de cor verde e uma touca de algodão cinza, utilizados pelo suspeito durante o roubo impróprio ocorrido nesta data, no mercado Santa Clara.



O suspeito foi transferido para Santa Casa de Campo Grande sob escolta policial.



Veja o vídeo: