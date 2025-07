Arraiá da Saúde leva alegria e acolhimento a pacientes em Aquidauana

Gabriela Bernardes / AGECOM

A manhã desta sexta-feira (11) foi de música, comidas típicas, decoração especial e muita alegria na rede municipal de saúde de Aquidauana. A Equipe Multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU) promoveu o Arraiá da Saúde, com o objetivo de proporcionar um momento de leveza e acolhimento aos pacientes.

A ação contou com o engajamento dos profissionais da saúde, que organizaram o evento como parte do compromisso com o cuidado integral e humanizado. Além de celebrar a cultura popular, a iniciativa buscou fortalecer os vínculos entre pacientes e equipe, promovendo bem-estar e qualidade de vida no ambiente de cuidado.