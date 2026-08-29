Arraiá da UFMS reúne tradição, cultura e diversão neste sábado

Arraiá da UFMS

A noite deste sábado (29) será de festa, cultura e tradição em Aquidauana. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza hoje o Arraiá UFMS de Aquidauana, evento que promete reunir a comunidade acadêmica e o público em geral em uma programação marcada pelas tradições das festas juninas.

Com o tema “Onde saberes, culturas e gerações se encontram”, o Arraiá começa a partir das 19h, no Clube ARPA (Associação Recreativa Paraguaia de Aquidauana).

A programação foi preparada para oferecer atrações que unem entretenimento e elementos tradicionais dos festejos populares. Entre os destaques estão o festival de prêmios, o touro mecânico e o concurso de quadrilhas, além do clima típico de uma festa caipira.

A realização do Arraiá faz parte das ações da UFMS voltadas à integração da comunidade universitária e à valorização da cultura. Em edições anteriores, a universidade destacou o caráter de integração do evento e a proposta de democratizar o acesso às manifestações artísticas e culturais.

Tradição e integração



Mais do que uma festa, o Arraiá da UFMS busca aproximar estudantes, servidores, familiares e moradores de Aquidauana em torno de uma programação cultural que valoriza costumes e tradições populares.

A realização do evento também ocorre em um período de retorno das atividades acadêmicas, tradicionalmente marcado pela promoção de festas juninas e julinas nos diferentes câmpus da universidade. Em 2025, por exemplo, a UFMS realizou o Arraiá em seus câmpus ao longo do mês de agosto, com Aquidauana entre as unidades que encerraram a programação.

Neste sábado, a expectativa é de uma noite de confraternização, música, brincadeiras e muita animação, tendo como cenário o Clube ARPA.

SERVIÇO

Arraiá UFMS de Aquidauana

Neste sábado, 29 de agosto

A partir das 19h

Clube ARPA – Aquidauana (MS)

Programação:

Festival de prêmios

Touro mecânico

Concurso de quadrilhas

A festa é apresentada pela UFMS como um encontro entre saberes, culturas e gerações, reforçando o papel da universidade também como espaço de convivência, cultura e integração com a comunidade.