Arraiá dos Baianos promete música, bingo e comidas típicas neste sábado

A comunidade quilombola de Furnas dos Baianos, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, realiza mais uma edição do tradicional Arraiá dos Baianos. A programação terá início às 16h deste sábado (11) e reunirá música ao vivo, apresentações culturais e praça de alimentação, atraindo moradores da comunidade e visitantes da região.

Um dos destaques será o bingo, marcado para começar às 17h, com cartelas ao valor de R$ 10,00. Ao todo, serão distribuídos R$ 3 mil em premiações. O primeiro prêmio será de R$ 1 mil em dinheiro. O segundo colocado receberá R$ 500,00 enquanto o terceiro ganhará R$ 400,00 além de uma cesta básica. Já o quarto prêmio será de R$ 300 e um carneiro, e o quinto contemplará o vencedor com R$ 300,00 e uma batedeira.

Além do bingo, o público poderá aproveitar uma praça de alimentação com comidas típicas, apresentações culturais e baile com atrações musicais. Estão confirmados os shows do grupo Pé de Cedro e de Max & Vilmar.

A organização informa, ainda, que será proibida a entrada com bebidas no evento. A expectativa é de que o arraiá reúna famílias de Aquidauana e de municípios vizinhos em uma tarde e noite de confraternização, valorizando a cultura popular e as tradições da comunidade quilombola.

O Arraiá dos Baianos é realizado pela Associação da Comunidade Quilombola de Furnas dos Baianos, com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

