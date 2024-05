Arrombamento e furto em igreja de Aquidauana chocam fiéis

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro localizada no Bairro Alto, em Aquidauana / Padre Paulo

A comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no bairro Alto em Aquidauana, foi palco de um crime que chocou os fiéis e mobilizou as autoridades locais. O fato aconteceu na noite da última segunda-feira (14).



Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 19h15min, o coordenador do local, chegou à igreja e se deparou com uma cena desoladora: as gavetas da sacristia abertas e a porta dos fundos danificada, indicando um arrombamento.



Segundo relatos, foram levados um aparelho de projeção (data show) sem especificação detalhada e um soprador da marca Sthil. A gravidade do incidente levou o coordenador a acionar imediatamente as autoridades competentes.

Invasão à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Foto: Padre Paulo

Durante rondas nas proximidades, policiais militares localizaram três indivíduos na rodoviária de Aquidauana, os quais foram abordados e questionados sobre o furto. No entanto, eles não forneceram informações relevantes e também não portavam documentação de identificação.



Diante da situação, policiais solicitaram que os indivíduos acompanhassem a guarnição até a delegacia para possível identificação e auxílio à perícia, considerando que esta retirou algumas impressões digitais no local do furto. Os suspeitos concordaram em ir voluntariamente à Delegacia de Polícia.



Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde medidas adicionais foram tomadas conforme previsto na legislação pertinente. O caso permanece sob investigação das autoridades competentes, que buscam identificar os responsáveis por esse ato de vandalismo e furto.