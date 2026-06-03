Arrústico leva som envolvente e identidade regional ao 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Banda Arrústico é uma das atrações confirmadas do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana / Divulgação

Em meio ao clima nostálgico e à celebração do antigomobilismo, a música também ganha espaço no 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Entre as atrações confirmadas, a banda Arrústico chega como um dos destaques da programação, na sexta-feira (05), levando ao público um show marcado pela energia e pela proximidade com a plateia.

Com presença constante em eventos e apresentações ao vivo na região, o grupo vem construindo sua trajetória com base na experiência de palco e na interação direta com o público. É justamente nesse contato que a Arrústico se consolida e transforma cada show em um momento descontraído e envolvente.

A proposta musical da banda valoriza o som ao vivo e a versatilidade, com repertório pensado para agradar diferentes públicos. Em cena, os músicos apostam em uma performance dinâmica, que mistura ritmo, carisma e uma entrega que convida o público a participar ativamente do espetáculo.

A participação no Encontro de Relíquias reforça a importância dos artistas regionais dentro de grandes eventos culturais. Em um ambiente que une tradição, lazer e entretenimento, a Arrústico representa a força da música produzida em Mato Grosso do Sul.

A expectativa é de um show animado, capaz de embalar o público e contribuir para o clima festivo que toma conta da Avenida Pantaneta durante os dias de evento.

Com entrada gratuita, o Encontro de Relíquias segue como um convite aberto à população. E, ao som da Arrústico, a experiência promete ser ainda mais especial para quem busca boa música e momentos de celebração.

Sobre o evento

O 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana acontece nesta semana de feriado, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, na Avenida Pantaneta. Informações sobre o evento podem ser acompanhadas pelo site O Pantaneiro e pelas redes sociais.