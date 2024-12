Arte e colaboração revitalizam bancos da praça da Matriz em Aquidauana

Divulgação

Os bancos da Praça da Igreja Matriz, que antes passavam despercebidos, ganharam vida e cor através do projeto “Embelezamento da Cidade”. A iniciativa reuniu artistas locais, artesãos e voluntários em uma ação que transformou o espaço público em uma verdadeira galeria a céu aberto.



Por meio da pintura, os bancos foram ilustrados com temas regionais que refletem a cultura e a identidade da região. A proposta do projeto é criar um ambiente mais acolhedor e convidativo, além de valorizar o talento dos artistas locais e o espírito de colaboração comunitária.



Entre os artistas que participaram da ação estão Ana Lúcia, Dhoze (da aldeia Limão Verde), Sônia Corrêa, José Luiz, Patrícia, Marcelo, Tânia Gavira, José Rodrigues, Malu, Ednilson e outros membros da equipe da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR), além das voluntárias Tayná Lemes e Lara Lemes.



A preparação dos bancos também envolveu um time dedicado de voluntários, como Marcio (Floricultura Pallet Decorações), Gil Bruno (artesão), Guilherme (artesão), Malu e Rosemar (artesã).







A ação foi promovida pela Câmara Técnica de Educação e Cultura, vinculada ao Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Aquidauana, como parte do Programa DEL Turismo. Este programa, implementado com o apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura Municipal, incentiva iniciativas que promovem o desenvolvimento cultural e turístico da cidade.



A realização do projeto contou com a parceria de empresas locais que forneceram tintas e materiais, incluindo Casa das Tintas Aquidauana, Chaves e Carimbos, Loja do Pintor Anastácio, Center Tintas e Carandá Garden.



Para o secretário de Cultura e Turismo, Youssef Saliba, a ação vai além da estética. “A pintura de bancos de praça por artistas locais é mais do que uma simples forma de decoração urbana. Ela é uma maneira de envolver a comunidade, valorizar a cultura local e transformar o espaço público em um ambiente mais bonito e acolhedor. Com um toque de criatividade e colaboração, uma praça comum pode se tornar um ponto de atração para a cidade e seus moradores”, afirmou.



O projeto não apenas enriquece o cenário urbano, mas também fortalece os laços comunitários e reafirma o compromisso de Aquidauana com a valorização da cultura e do turismo locais.