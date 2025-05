Artefatos entrega obra de lajotamento do estacionamento da UFMS em Aquidauana

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com a empresa Artefatos, concluiu a obra de lajotamento do estacionamento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) no município. A entrega da nova infraestrutura visa melhorar a mobilidade e o acesso ao campus, beneficiando estudantes, professores e visitantes.

A obra, realizada com recursos próprios e apoio da iniciativa privada, é parte dos esforços da administração municipal para fortalecer a infraestrutura urbana e apoiar instituições de ensino. A parceria com a Artefatos demonstra o compromisso conjunto em promover melhorias que impactam positivamente a comunidade acadêmica e a população em geral.

A entrega do estacionamento lajotado representa um avanço significativo na infraestrutura do campus da UFMS em Aquidauana, proporcionando mais conforto e segurança para todos que utilizam o espaço. A iniciativa reforça a importância da colaboração entre o poder público e o setor privado na realização de obras que atendem às necessidades da população.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

