Artesanato indígena do projeto ITUKÉTI é destaque na 54ª Expoaqui

Empreendedoras indígenas fazem história na Expoaqui / O Pantaneiro

A 54ª edição da Expoaqui, realizada no Parque de Exposições de Aquidauana, está celebrando não apenas a tradição agropecuária, mas também o rico artesanato indígena local, por meio do Projeto ITUKÉTI. Este projeto inovador atua como uma rede de apoio ao empreendedorismo indígena no Pantanal, com a missão fundamental de valorizar a cultura indígena e dar visibilidade aos artesanatos únicos da região.

Desenvolvido em estreita colaboração com as etnias Terena e Kinikinau, o Projeto ITUKÉTI se concentra em resgatar e promover os artesanatos produzidos nas aldeias Mãe Terra, Cachoeirinha e Kaykoe. Essas peças artesanais carregam consigo a história e a identidade cultural dessas comunidades, incorporando técnicas tradicionais transmitidas de geração em geração.

Um marco recente para o Projeto ITUKÉTI foi sua participação no renomado ENEB (Evento Nacional Enactus Brasil) ocorrido em julho. O time Enactus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) - Aquidauana, com o Projeto ITUKÉTI, conquistou o título na liga Rookie e foi agraciado com o prêmio referente à 10ª Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Redução de Desigualdades. Essa realização demonstra o compromisso e o impacto positivo que o projeto está gerando na promoção da equidade e na valorização das culturas indígenas.

O ITUKÉTI não apenas promove a produção e comercialização de artesanatos, mas também fortalece o orgulho cultural das comunidades envolvidas. A Expoaqui se torna um cenário propício para apresentar esses tesouros culturais ao público mais amplo da região, contribuindo para a conscientização sobre a importância de preservar e apoiar as tradições indígenas.

Para conhecer mais sobre o Projeto ITUKÉTI e suas conquistas, bem como para apreciar a beleza e a autenticidade dos artesanatos indígenas, você pode visitar o perfil do Instagram @enactus_ufmscpaq.

Através dessa plataforma, é possível acompanhar os avanços do projeto e participar de uma jornada que busca unir tradição e empreendedorismo para um futuro mais inclusivo e culturalmente rico.

A Expoaqui, ao receber o Projeto ITUKÉTI e seus artesanatos indígenas, celebra a diversidade cultural e se consolida como um espaço não apenas de negócios, mas também de troca de conhecimento e respeito pelas raízes culturais que formam a identidade única de Aquidauana e do Pantanal.