Árvore cai e interdita parcialmente rua em Aquidauana

O Pantaneiro

Na manhã desta quarta-feira (8), uma árvore caiu e interditou parcialmente a Rua 7 de Setembro, no sentido centro/frigorífico, em Aquidauana. A queda aconteceu após dias consecutivos de queimadas na região, que enfraqueceram a estrutura da árvore. Mesmo após a queda, o tronco da árvore ainda soltava fumaça, evidenciando a extensão do fogo que atingiu o local.



O incêndio teve início no último domingo (6) com pequenos focos, mas retomou força na segunda-feira, se alastrando rapidamente e chegando a atingir pequenas partes da casa histórica que pertenceu a José Fragelli, ex-governador de Mato Grosso do Sul.



Equipes da prefeitura foram acionadas logo pela manhã e estão trabalhando no local para liberar a via o mais rápido possível. O incidente destaca a severidade das queimadas, que continuam a causar danos em áreas urbanas e rurais de Aquidauana, trazendo prejuízos e riscos à população.



A situação das queimadas na região tem gerado preocupações, principalmente devido à baixa umidade e à rápida propagação do fogo. As autoridades seguem monitorando a área para evitar novos focos de incêndio.

