Árvore de grande porte cai e interdita rodovia MS-450 em Aquidauana

Bombeiros realizaram corte e retirada dos galhos após interdição total da pista; não houve vítimas
Divulgação
Uma árvore de grande porte, do tipo leucena, caiu sobre a rodovia MS-450 na manhã desta segunda-feira (27), na zona rural de Aquidauana, próximo à Vila 40. O incidente obstruiu completamente a pista, impedindo o tráfego nos dois sentidos da via.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado pelo Centro de Operações (COCB) e deslocou uma guarnição na viatura ABTF-08 até o local. Ao chegar, os militares constataram a dimensão do problema e realizaram imediatamente o isolamento da área e a interdição total da rodovia, medida necessária para garantir a segurança dos usuários.
Utilizando motosserra, a equipe efetuou o corte da árvore e promoveu a retirada dos galhos e troncos que estavam espalhados pela pista. Após a completa desobstrução da via e a eliminação dos riscos no local, a rodovia foi liberada para o tráfego.
Não houve registro de vítimas, danos a veículos ou outras ocorrências relacionadas à queda da árvore. A rápida atuação dos bombeiros evitou transtornos maiores e garantiu a segurança dos motoristas que trafegam pela região.
O Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de queda de árvores ou outros obstáculos em vias públicas, a população deve acionar imediatamente o 193 e aguardar a chegada das equipes, evitando tentar remover o material por conta própria.
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