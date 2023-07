As férias escolares são para diversão e a biblioteca é uma boa opção

Férias na Biblioteca será a maior diversão / divulgação. Prefeitura/SECTUR

As férias escolares não devem ser motivo para crianças e adolescentes acumularem energia ficando em casa ociosos. Eles necessitam manter o ritmo de produção e atividades, porém de maneira diferenciada dos compromissos escolares, mas buscando sempre deixar a mente e o corpo em movimento com recreação lúdica e divertida. Se essas possibilidades estiverem aliadas com o conhecimento, será melhor ainda.

E, pensando em proporcionar dias diferentes longe do celular e da TV, a Biblioteca Municipal de Aquidauana, está lançando a partir desta segunda-feira, 17, um programa especial para levar entretenimento e conhecimento ao público.

Leitura, brincadeira, jogos pintura e desenhos

A partir desta segunda-feira, dia 17, até o dia 28 de julho, a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), através da Biblioteca Pública Municipal de Aquidauana, Francisco Alves Corrêa, que fica na Praça dos Estudantes, no centro da cidade, estará desenvolvendo uma série de atividades para o público, no horário de 8 horas às 16 horas. A responsável pelo local, a bibliotecária Ana Maria Cipro é uma das organizadoras desse programa e explica como ele será.

“Terão atividades de pintura, massinha, jogos, leitura, computador liberado para jogos e vídeos. As crianças maiores e adolescentes ficam sozinhas e as menores com os pais ou responsáveis. Esse projeto acontece sempre nas férias de julho e janeiro. Quer proporcionar lazer e diversão para os seus filhos de uma forma diferente; traga-os para participar do projeto Férias na Biblioteca. Diversas atrações, pinturas, filmes, leitura e jogos. Venha participar”.

Durante esses dias de lazer diferenciado, na Biblioteca haverá um momento especial com um contador de estórias, para animar o público. A profissional ainda não tem a data exata porque está procurando fechar com um autor da cidade.