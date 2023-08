As temperaturas em Aquidauana podem atingir a casa dos 39º C, na semana que vem

Divulgação

A próxima semana de Aquidauana, dos dias 21 a 25 será marcada por altas temperaturas, tempo seco e baixa umidade do ar, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (CEMTEC/MS).

Vinicius Sperling, meteorologista do CEMTEC, informa que o calor toma destaque da semana que vem em Aquidauana. As temperaturas vão de 35ºC, podendo chegar até a casa dos 39º C.

Sperling conta ainda que uma nova frente fria poderá chegar em Aquidauana na próxima sexta-feira (25) e, nesse contexto, as temperaturas poderão ficar mais amenas.

Sperling lembra que as previsões a longo prazo podem sofrer alterações no decorrer da semana, portanto salienta a importância de acompanhar de forma contínua os boletins meteorológicos.