Asfalto está se tornando realidade na Vila São Pedro, em Aquidauana

Obras estão em andamento / Redes Sociais/ prefeito Odilon

Nas proximidades da Escola Dóris, na Vila São Pedro, em Aquidauana, o tão esperado asfalto está finalmente se tornando uma realidade. As obras de desenvolvimento estão progredindo de forma rápida e já estão deixando a população do bairro entusiasmada com a transformação que está ocorrendo em suas ruas.

Há muito tempo, os moradores da Vila São Pedro anseiam pelo asfaltamento das vias que, até então, eram predominantemente de terra, o que tornava a locomoção e o acesso a serviços essenciais um desafio durante as épocas de chuva. Agora, prestes à concretização das obras de asfaltamento sob comando do prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), a qualidade de vida dos residentes dará um grande salto.

As imagens divulgadas nas redes sociais do prefeito mostram um cenário transformador. As equipes de construção trabalham para pavimentar as ruas, garantindo que cada detalhe seja cuidadosamente supervisionado para atender aos padrões de qualidade necessários. A comunidade local não esconde sua satisfação ao ver essas mudanças tão esperadas acontecendo diante de seus olhos.

Além de melhorar a acessibilidade, o asfaltamento trará diversos outros benefícios para a Vila São Pedro. A valorização das propriedades, a redução da poeira e da lama, a facilidade no transporte público e a segurança no trânsito são apenas algumas das vantagens que os moradores poderão desfrutar após a conclusão das obras.

O prefeito de Aquidauana, em visita recente à região, expressou a sua satisfação com o andamento das obras, destacando o compromisso da administração municipal em atender às necessidades das comunidades locais.

"Já deram uma passadinha aqui na Vila São Pedro, proximidades da Escola Dóris, já estamos trazendo o tão sonhado asfalto. Desenvolvimento chegando! Tá ficando bonito!", disse o prefeito.