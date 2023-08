Asilo São Francisco chega aos 60 anos e ganha sede reformada

Asilo São Francisco: 60 anos de história em Aquidauana / Ronald Regis

O Asilo São Francisco que foi fundado em 30 de agosto de 1962, com um forte apoio do Lions Clube, hoje está em obras. No mês do aniversário da cidade de Aquidauana, a instituição também vai “apagar as velinhas”, e em breve estará com toda sua equipe de 17 colaboradores próprios (cuidadores e cuidadoras, cozinheiras, motoristas, limpeza, técnico de enfermagem, lavanderia), e idosos, de volta à sede da instituição no bairro da Exposição, em Aquidauana.

Conforme conversa com a diretora do asilo, a assistente social, Maristela Prado, a instituição, que atualmente, na sede provisória, atende a 30 idosos, sendo 15 homens e 15 mulheres, ao retornar com o prédio renovado, voltará a ter sua capacidade total de atendimento de 40 idosos. Ela lembra que, para serem acolhidos pela instituição, é preciso haver recomendações das autoridades competentes, como médicos, assistentes sociais ou encaminhamento judicial, quando o idoso for vítima de maus tratos no ambiente em que vive.

“Eu só recebo idoso direto quando vem por uma ordem judicial. O juiz determina e me encaminha. Mas nos outros casos, todos são via Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). Porque o Creas vai, faz o encaminhamento, faz o relatório social, encaminha para gente e a gente vai ver o caso. Porque não dá para acolher todo idoso que o filho fala, hoje eu não vou cuidar. Você não pode terceirizar a responsabilidade de um idoso. Se você perguntar para um “idosinho” que está aí afastado da família, ele quer voltar para aquele lar, mesmo que aquele lar seja um lar violento. É difícil você romper um vínculo. Isso é sério”, alerta a diretora da instituição.

Maristela revela ainda que o trabalho de acolhimento não se limita em ofertar um lar, mas sim em cuidar da saúde do idoso, oferecendo alimentação adequada a cada um, inclusive em casos específicos (sendo seis refeições por dia), manter a higiene pessoal e do espaço, propor atividade de lazer e exercícios, dar atendimento com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra e médicos em geral, num trabalho que funciona 24 horas, para prestar total segurança à idoneidade do idoso, que é possível, principalmente, com a ajuda de parceiros como por exemplo da prefeitura de Aquidauana e a de Anastácio (esta que fornece fraldas).

Asilo São Francisco prepara-se para voltar à sede definitiva - Foto: Ronald Regis

Hoje, os idosos do asilo São Francisco não passam por necessidade. Conforme a diretora, no momento eles têm de tudo. Os vários parceiros como a prefeitura de Aquidauana, que segundo Maristela é um grande aliado, o benefício de cada um deles que, legalmente é cedido para a instituição, é revertido para o próprio idoso, na compra de roupas e medicamentos, por exemplo.

No quesito conforto, cada um deles têm a própria cama, que tem uma placa afixada com seus nomes para que todos saibam respeitar o espaço um do outro, além de televisão e rádio. De acordo com a diretora, os homens são vidrados mais no radinho e as mulheres na televisão.



Não é um trabalho para apenas cuidar de pessoas, mas dar amor e reconstrução



O trabalho da equipe do São Francisco não se restringe ao lado de dentro do asilo, mas há momentos que eles são levados para diversão fora da instituição, como revela a diretora.

“Nós fomos no Aquário do Pantanal em abril. Levamos eles no aquário. Foi muito bem conversado por um mês quem aceita ir, nós estamos indo em outro município é uma viagem de ônibus de uma hora e meia. Então precisa ser conversado. Eles adoraram. Tinha uma equipe do aquário preparada aguardando a gente. Eles foram muito bem recepcionados. Então a gente se programa para isso”, conta Maristela.

Idosos visitaram o Bioparque em Campo Grande - Foto: Divulgação

As histórias de cada idoso e idosa que entra para o asilo, na grande maioria, não carregam um roteiro de sair de um ambiente acolhedor e saudável, mas em deixar um lar por medida de segurança e de vida. Foi o que aconteceu com uma idosa da instituição, que tem uma medida protetiva contra a filha por ter sofrido maus tratos. Segundo Maristela, esses casos não são raros. Os acolhidos no São Francisco, na maioria carregam momentos de sacrifício ao longo de uma vida. Muitos trabalharam desde bem pequenos ajudando os pais na lavoura, por exemplo.

E como cada idoso e idosa tem a própria história, conforme explica a diretora Maristela, há também os mais antigos, os mais vaidosos, os mais falantes, os que gostam de uma pipoca, como a dona Severina. Cada pessoa carrega sua particularidade, que é respeitada e preservada na instituição. Entre tantas situações, tem o caso da acolhida mais antiga do asilo São Francisco, que carinhosamente é chamada de “Mariinha”. Uma cadeirante surda e muda, de 72 anos, que mora no asilo há 30 anos, desde que foi abandonada pela família na porta da instituição, como também o mais novo a se integrar ao grupo, o senhor Sebastião, que entrou no asilo no mês de julho de 2023.

Quartos dos idosos na sede provisoria - Foto: Ronald Regis

Coração de mãe é “terra” que ninguém nem condição alguma altera

Como diz o ditado, “uma mãe cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de uma mãe”. A idosa, que tem uma medida protetiva, passou o dia do aniversário da filha, (sim ela lembrou da data), pedindo que Maristela ligasse para a primogênita. Atendendo ao desejo de uma idosa e mãe, a diretora passou o dia tentando conversar com a filha da idosa, mas não houve sucesso.

Vidas e vivências: A riqueza das histórias no Asilo São Francisco - Foto: Ronald Regis

Entre tantas histórias de vida e origem, o dia a dia dos 17 colaboradores do asilo, não segue um ritmo de apenas realizar uma tarefa como muitos trabalhos mundo afora. Para ser funcionário de uma instituição como o asilo São Francisco, é preciso muito mais que ter competência. É necessário “ser humano” e carregar pelo semelhante o sentido bíblico de; “amar o próximo como a ti mesmo”, como faz cada colaborador da instituição, que, ao lado da direção contribui para que o Asilo São Francisco se torne cada vez mais, uma referência de excelência em acolher pessoas, cuidar delas e transformá-las na fase mais sensível da vida de qualquer pessoa; a pejorativa velhice.





