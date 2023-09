Assembleia elege Conselho Municipal de Cultura em Aquidauana

Ontem (31) aconteceu na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, uma assembleia com artistas, artesãos e representantes de diferentes entidades, cujo objetivo foi escolher representantes para compor o Conselho Municipal de Cultura (CMC).

O secretário da pasta, Youssef Saliba participou da assembleia e foi eleito vice-presidente do conselho, sendo o presidente o músico Rangel Castilho.

O Conselho Municipal de Cultura é um órgão coletivo, com a participação do poder público e da sociedade civil, que colabora na elaboração e fiscalização da política cultural do Governo Municipal.

O Conselho Municipal de Cultura (CMC) tem como atribuições o incentivo à promoção e divulgação de história, dos valores humanos e das tradições locais, o desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com outros municípios, estados e países, a cooperação com a União e o Estado na proteção aos locais.

Em momento oportuno, o secretário Saliba anunciou a compra de um forno que irá atender a Casa do Artesão, mais especificamente projetos junto à população.

“A aquisição foi feita pensando nos artesãos que precisam fazer as queimas das peças visando a valorização e enriquecimento de nossa cultura. O forno foi adquirido com recursos próprios, através do Fundo Municipal de Cultura, no valor de R$ 17.157,00, e é uma conquista para nossos artesãos, um anseio antigo que conseguimos atender”, destacou Saliba.

Abaixo os membros que compõem o Conselho Municipal de Cultura 2023:

Sociedade Civil:

Comunidades Tradicionais de Cultura Popular Afro-brasileira e Cultura Indígena – Luis Gonçalo (titular), Flávia Ferreira (suplente);

Setor de Empresas e Produtores Culturais e Instituições não Governamentais – Daniel Miranda (titular), Isac Luiz (suplente);

Arquitetura, Urbanismo e Designer – Vanderlei Campozano (titular);

Música – Rangel Castilho (titular), Eduardo Arimura (suplente);

Teatro e Dança – Mayara Martins (titular);

Artesanato e Trabalhos Manuais – Gilberto Bruno (titular), José Rodrigues (suplente);

Setor de Artes Visuais, Audiovisual e Arte Digital – Ana Lúcia Gomes (titular), Sônia Corrêa (suplente)

Poder Público:

Secretaria Municipal de Educação – Mareide Lopes (titular), João Batista Nogueira (suplente);

OAB – Djalma Silveira (titular), Rebeca Cafure (suplente);

Universidades – Ercília Mendes (titular), Tânia Mara Baptista (suplente);

Secretaria de Cultura e Turismo – Youssef Saliba (1º titular), Sebastião Fonseca (2º titular), Fabiane Quelho (1º suplente), Ana Maria Cipro (2º suplente).