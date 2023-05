Assistência e Saúde realizam atendimentos e vacinação no CCI

Divulgação

Os 60 idosos frequentadores do Centro de Convivência do Idoso (CCI), receberam visita especial na manhã de terça-feira (16), para um mutirão de atendimentos da Secretaria de Assistência Social (SAS) e da Secretária de Saúde e Saneamento de Aquidauana (SESAU).

A equipe da SAS fez orientações sobre a importância de manter o cadastro único atualizado, tendo em vista que a maioria é aposentado pelo BPC LOAS e sobre os benefícios do Bolsa Família e atualização de dados e cadastros.

Ainda nesta ação, a equipe da Assistência Social explicou aos idosos que todo cidadão precisa ter o NIS e, que para mantê-lo atualizado, é necessário ir ao CRAS de referência.

Por sua vez, a equipe da SESAU, leia-se ESF Cândido Pinheiro Filho (Bairro Alto), aplicaram as vacinas contra Influenza e a Bivalente/Covid. Também foram feitos testes rápidos de Sífilis, HIV e hepatite B e C.

Os vovôs e vovós também assistiram a uma palestra sobre saúde bucal com a dentista da ESF e sobre hanseníase e tuberculose, com a coordenação do Programa Tuberculose e Hanseníase.

No CCI, a Secretaria de Assistência Social mantém uma equipe que atende de segunda a sexta e, também, oferece aos idosos: café da manhã, almoço, sobremesa e eles participam de diferentes atividades.