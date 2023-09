Assistência itinerante vai à Fazenda Primavera para cadastrar moradores no Bolsa Família

Moradores poderão renovar o Bolsa Família / Roberta Aline MDS/ Agência Brasil

No domingo, dia 24, a comunidade da Fazenda Primavera e da região do Pantanal da Nhecolândia terá acesso a uma série de serviços de cidadania oferecidos pelo Cartório Eleitoral, Receita Federal e Secretaria de Ação Social de Aquidauana.

Os serviços serão prestados na sede da Fazenda Primavera das 8h às 13h proporcionando maior comodidade aos moradores locais.

Quem ainda não se cadastrou no Cadastro Único e Bolsa Família poderá fazer.

O atendimento acontecerá nos seguintes horários:

Sábado: A partir das 13 horas

Domingo: Das 7 horas até às 13 horas

Diversos serviços importantes estarão disponíveis para a população, incluindo:

1ª via do título de eleitor;

2ª via, transferência do título e inclusão da biometria no cadastro eleitoral;

1ª via e regularização do CPF;

Solicitação de 1ª via e 2ª via de certidão de nascimento;

Inclusão e atualização do Cadastro Único e NIS;

Atualização, cadastramento ou desbloqueio do Bolsa Família;

Consulta com a Assistente Social do município.

Para garantir um atendimento eficiente, a organização do evento solicita que os moradores levem todos os documentos dos membros da casa, incluindo esposo, esposa e filhos.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Ação Social de Aquidauana.