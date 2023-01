Assistência psicossocial inicia as atividades do Janeiro Branco

Equipe durante atividade de desenvolvimento de saúde mental / (Foto: Divulgação)

Em alusão a campanha Janeiro Branco, a Sesau (Secretaria de Saúde e Saneamento) de Aquidauana começa as atividades e ações de saúde mental diariamente sobre autocuidado, reinserção social, práticas de bem-estar, relaxamento, pintando a vida em cores, no CAPS II.

Segundo a secretaria, a programação segue até o dia 31 de janeiro em todo o município, as ações enfatizam o cuidado à saúde mental, prevenção dos transtornos mentais e agravamento do quadro clínico.

Este ano, a 6° edição da campanha eleva o tema “A vida pede equilíbrio”, que busca refletir sobre as mudanças cada vez mais desafiadoras e aceleradas, que exigem novas atitudes, novas habilidades, novos entendimentos e novos comportamentos.

Janeiro branco

Janeiro é escolhido, por ser o primeiro mês do ano, inspirando as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia. Janeiro é uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e ciclos que se abrem na vida de todos.

O CAPS II realiza acompanhamento diário aos casos de saúde mental de maior complexidade. Os interessados podem procurar a sede do CAPS, na Rua Giovanni Toscano de Brito, 2367, Bairro Santa Terezinha (antigo CMEI Leonor Garcia); o horário de funcionamento é ampliado das 07h às 17h, com telefone (67) 992884766.