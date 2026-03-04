Acessibilidade

04 de Março de 2026 • 20:47

Assistência Social abre inscrições para projetos voltados a crianças e adolescentes em Aquidauana

Matrículas para Bombeiros do Amanhã, Pelotão Esperança, Patrulha Mirim e outros ocorrem nesta quinta-feira

Da redação

Publicado em 04/03/2026 às 19:39

As vagas são para atividades socioeducativas que promovem convivência, disciplina, cidadania e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários / O Pantaneiro/Arquivo

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana realiza nesta quinta-feira, 5 de março, as inscrições para diversos projetos sociais destinados a crianças e adolescentes do município. As vagas são para atividades socioeducativas que promovem convivência, disciplina, cidadania e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

As matrículas deverão ser realizadas exclusivamente pelos pais ou responsáveis no dia 5 de março de 2026, das 7h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. As vagas são limitadas, e a orientação é que os interessados compareçam dentro do horário estipulado para garantir a participação.

Projetos com vagas disponíveis

- Bombeiros do Amanhã
- Pelotão Esperança
- Patrulha Mirim
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) José da Portuguesa
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Vila Bancária
- Centro da Juventude

Podem participar crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, que participarão de atividades realizadas nos períodos matutino e vespertino, de acordo com a organização de cada projeto.

Documentação necessária

Ao realizar a inscrição dos filhos, os pais ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos:

- Certidão de nascimento da criança
- Carteira de vacinação
- Cartão do SUS
- RG e CPF do responsável
- Comprovante de residência
- Declaração escolar original

A Secretaria de Assistência Social destaca que os projetos são importantes ferramentas de inclusão social, oferecendo acompanhamento, atividades educativas e oportunidades de desenvolvimento para crianças e adolescentes do município. As atividades socioeducativas contribuem para a formação cidadã, a prevenção de situações de risco social e o fortalecimento da convivência comunitária.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3240-1489.

