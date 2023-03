Assistência Social e Delegacia de Atendimento à Mulher reforçam parceria

Divulgação

Nessa quinta-feira (09), a secretária de Assistência Social Josilene Rodrigues, acompanhada da coordenadora do CREAS - a assistente social Elieli Maidana e da psicóloga do CREAS Letícia Panachuki, realizou uma visita à delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) - Isabelle Santinello, em Aquidauana.

Na oportunidade, a secretária, em nome da Administração Municipal, desejou boas-vindas à nova delegada e reforçou a importância de os órgãos estarem alinhado. “Importante mantermos este diálogo, para reforçar nosso apoio e a parceria, de trabalharmos juntos para sanar os problemas da população aquidauanense, dentro das funções que competem à DAM e à Assistência Social, principalmente, na proteção de direitos", enfatizou a secretária Josilene.

A coordenadora do CREAS, Elieli Maidana explicou a dinâmica de trabalho e atendimentos realizados pela equipe do CREAS em Aquidauana, falou do anseio do projeto de ir às escolas e solicitou à delegada o apoio para organizar uma reunião com a rede de atendimento, para alinhar o serviço e sanar qualquer dúvida das equipes.

Por sua vez, a delegada Isabelle Santinello agradeceu a visita e disse: “estou muito feliz com a equipe, pois começamos a ter as devolutivas dos relatórios e atendimentos. Também estamos aqui à disposição para somar com os trabalhos da secretaria".