Assistência Social e Produção vão ampliar oferta de alimentos às famílias em Aquidauana

As secretárias Josilene Rodrigues Rosa (Assistência Social) e Paula de Souza Polini (Produção), junto com a coordenadora da Rede de Proteção Social Básica de Aquidauana, Sandra Cristina Amorim visitaram as Secretarias de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Sidagro) e de Assistência Social (SAS) de Campo Grande-MS.

A visita técnica teve o objetivo de conhecer o modelo de implantação do Programa Alimentação Brasil (PAB), que é operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Sidagro e da SAS.

De acordo com a prefeitura, as secretárias aquidauanenses também aproveitaram a visita para conhecer também o trabalho e os projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Campo Grande nas áreas de Assistência Social e desenvolvimento econômico.

Acompanhadas pelo superintendente de Gestão Administrativa da SAS, Marcos Chaves, que intermediou a visita, as gestoras ainda visitaram a Central de Processamento de Alimentos (CPA), na qual os alimentos adquiridos pela agricultura familiar são entregues para a distribuição às famílias atendidas pela rede socioassistencial do município. No espaço, é feito todo o processo de controle dos alimentos até o cadastramento no sistema e distribuição dos produtos.

A visita teve início pela Sidagro, onde as gestoras conversaram com o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Adelaido Vila e a equipe técnica da secretaria. Durante a reunião, as secretárias conheceram os detalhes do Programa e receberam informações quanto à capacitação dos produtores.

“Conseguimos fazer com que o pequeno produtor tenha condições de criar, com a nossa supervisão, um produto de qualidade, que permite que ele possa comercializar direto com o governo federal, entregando os produtos no município. Já a SAS vai receber e atestar a qualidade desse produto e distribuir para as pessoas que realmente precisam. Nosso aprendizado principal aqui em Campo Grande é a união das duas pastas para o bom resultado desse programa”, disse Adelaido Vila.

As gestoras avaliaram como positiva as visitas e ressaltaram que as informações repassadas pelas equipes das duas pastas irão contribuir com estruturação do PAB em Aquidauana.

“Já trabalhamos com o programa no modelo antigo e agora estamos realizando as adaptações para este novo formato. Vamos começar o cadastro imediato dos produtores e dar fomento e assistência para que eles possam produzir. Pude perceber aqui a importância da sintonia entre as duas secretarias e ficamos felizes com a disposição das equipes das duas secretarias em acompanhar a implantação do programa no nosso município”, destaca a secretária Paula Polini, que espera contemplar pelo menos 30 produtores com o PAB, em Aquidauana.

A importância da união entre as duas pastas também foi ressaltada pela secretária Josilene Rosa, que planeja atender 18 mil famílias com o PAB, em Aquidauana.

“São duas Secretarias que precisam caminhar juntas e estabelecer essa articulação. Fomos muito bem recebidas e orientadas sobre todas as etapas, desde o termo de aceite até o processo técnico e jurídico e como desenvolver na prática o PAB”, afirmou a gestora, que também conheceu os principais projetos da SAS e o funcionamento das unidades da Rede de Assistência Social do município.

PAB

O Alimenta Brasil é o programa de aquisição de alimentos, que tem como finalidade ampliar o acesso à alimentação e incentivar a produção de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais.