04 de MarÃ§o de 2026 • 16:25

BenefÃ­cio

AssistÃªncia Social realiza aÃ§Ã£o do Cadastro Ãšnico e Bolsa FamÃ­lia em Piraputanga nesta quinta

Moradores poderÃ£o fazer inscriÃ§Ã£o, atualizaÃ§Ã£o cadastral e regularizar benefÃ­cios na Escola Municipal AntÃ´nio Santos Ribeiro

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 04/03/2026 Ã s 13:03

A aÃ§Ã£o Ã© voltada Ã  atualizaÃ§Ã£o do Cadastro Ãšnico e do Programa Bolsa FamÃ­lia / AgÃªncia Brasil

A Secretaria de Assistência Social de Aquidauana realizará nesta quinta-feira (5) uma ação voltada aos moradores de Piraputanga para inclusão e atualização do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família. O atendimento ocorrerá das 8h às 12h, na Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro.

Serão ofertados diversos serviços essenciais para as famílias da região, incluindo inscrição e atualização do Cadastro Único e emissão do Número de Identificação Social (NIS), atualização do Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS), além de cadastro, atualização e consulta de desbloqueio do Bolsa Família.

Para ser atendido, o morador deve levar os documentos de todas as pessoas que residem na mesma casa, incluindo CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor e comprovante de residência. A apresentação da documentação completa é fundamental para a realização dos procedimentos e para garantir que os dados estejam corretamente registrados nos sistemas federais. A ação visa facilitar o acesso da população de Piraputanga aos programas sociais, evitando que os moradores precisem se deslocar até a sede do município para regularizar sua situação cadastral.

