Associação Aquidauanense de Handebol faz campanha para participar de campeonato

Divulgação

A Associação Aquidauanense de Handebol (AAH) promove uma campanha de arrecadação por meio de Pix Solidário para garantir a participação de sua equipe no Campeonato Brasileiro de Clubes, categoria Cadete. A competição acontecerá entre os dias 1º e 5 de maio, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso.



Com o lema “Nos ajude a fazer o handebol acontecer!”, a AAH está mobilizando amigos, familiares e a população em geral para contribuir com qualquer valor financeiro. Os recursos arrecadados serão utilizados para custear despesas com transporte, hospedagem, alimentação e taxas de arbitragem, viabilizando a presença dos jovens atletas no torneio.



Segundo a associação, o time precisa levar os adolescentes que compõem o elenco e, diante das dificuldades financeiras enfrentadas, conta com o apoio da comunidade para tornar possível a participação. A competição é considerada estratégica por oferecer vaga para o Campeonato Brasileiro de Clubes, o que representa um avanço importante para o desenvolvimento esportivo dos atletas.



As doações podem ser feitas via Pix pela chave de e-mail: handebolaquiaah@gmail.com (Banco Cora). Além das contribuições financeiras, a AAH solicita que a campanha seja compartilhada nas redes sociais, ampliando o alcance da iniciativa.



A ação é mais uma demonstração do papel do esporte na formação cidadã e no fortalecimento de vínculos comunitários. A Associação também está presente no Instagram pelo perfil @aahandeboll, onde divulga as atividades da equipe e os resultados conquistados ao longo do tempo.

