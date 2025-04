Associação Aquidauanense de Handebol representa MS na Taça Centro-Oeste Juvenil

Divulgação

Entre os dias 17 e 21 de abril, a cidade de Campo Grande (MS) será o palco da Taça Centro-Oeste de Clubes – Juvenil Masculino, uma das mais importantes competições da modalidade na região. E com muito orgulho, a Associação Aquidauanense de Handebol (AAH) será a única representante de Mato Grosso do Sul no torneio, levando o nome do estado e da cidade de Aquidauana para as quadras.



A equipe sul-mato-grossense enfrentará grandes adversários de outros estados da região Centro-Oeste. Na sexta-feira, dia 18 de abril, a AAH entra em quadra às 18h, no jogo 4 da rodada, para encarar a equipe da ASAH/Goiânia, de Goiás, em uma disputa que promete muita emoção e alto nível técnico.



Antes disso, a rodada terá início às 16h com o confronto entre ACVHE/Campo Verde e ASHB/Sorriso, ambos do estado vizinho Mato Grosso.



O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), em parceria com a Federação de Handebol de Mato Grosso do Sul (FHBMS), e conta com o apoio de marcas esportivas como Kempa e Orecomasports.



A participação da Associação Aquidauanense de Handebol na Taça Centro-Oeste reforça o compromisso com o desenvolvimento do esporte no interior do estado, mostrando o talento dos jovens atletas e o trabalho sério realizado pela equipe técnica e diretoria da associação.



A comunidade esportiva de Mato Grosso do Sul está convidada a apoiar e acompanhar essa jornada, torcendo pela equipe que carrega consigo o orgulho de representar toda uma região.

